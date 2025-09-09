Starlink на Илон Мъск затвори сделка за $19 милиарда за част от спектъра на американската телекомуникационна компания EchoStar, изпреварвайки T-Mobile и позиционирайки се като потенциален конкурент на трите големи оператора в САЩ.

Акциите на T-Mobile, AT&T и Verizon паднаха в понеделничната търговия, отразявайки притесненията на инвеститорите от навлизането на Мъск в олигопола, съобщават световните агенции.

Архитектурата на договора отразява "майсторски клас във финансовото инженерство", като SpaceX ще предостави до $8,5 милиарда в брой и еквивалентна сума в собствени акции. Освен това купувачът ще покрие лихвени плащания на EchoStar за 2 млрд. долара.

Сделката дойде донякъде изненадващо, като според Semafor германското ръководство на T-Mobile в крайна сметка е взело решение да не наддава за честотите. Компанията ще разчита на мрежата на SpaceX за възможности за директна връзка със сателити - т.нар Direct-to-Cell (D2C) услуги.

Според анализатори от Recon Analytics, сделката официално "затваря главата на дългогодишната регулаторна амбиция за четвърти национален оператор в САЩ, но и разпалва нова война за свързаността, която се води на два фронта".

Критично за разбирането на сделката е уникалната природа на AWS-4 спектъра (2000-2020 MHz и 2180-2200 MHz), широко считан за най-добър за D2C.

Как се стигна до сделката?

EchoStar продаде най-ценните си активи не по стратегически съображения, а по необходимост. Компанията имаше дълг от над $26,4 милиарда и нетна загуба от $306 милиона само за второто тримесечие на 2025 година. Флагманският й проект за 5G мрежа претърпя пълен провал и не привлече абонати.

В същото време Федералната комисия по комуникациите (FCC), подтикната от публични коментари на Илон Мъск, започна да оказва натиск върху компанията заради това, че заема честоти, от които не се възползва.

Всичко това се случваше на фона на съкращения на инженери и прекратяване на тъкмо обявения проект за сателитна констелация. Определено телекомът беше в беда.

Така или иначе, босът на EchoStar Чарли Ергън отново е "на плюс". Дългогодишната му стратегия доведе до продажба на честоти за $23 милиарда на AT&T и още $17+2 милиарда на SpaceX. Това покрива дълговете и ще направи акционерите щастливи.

Залог за бъдещето

Според LogisticsViewpoints, придобиването позиционира SpaceX да доставя следващото поколение Starlink Direct to Cell услуги със значително разширени възможности.

От януари 2024 година SpaceX започна разполагането на Direct to Cell сателити с цел разширяване на свързаността в райони, необслужвани от наземните мобилни мрежи. 18 месеца по-късно, с повече от 600 сателита в орбита, услугата постигна глобален оперативен статус, обхващайки пет континента и поддържайки над шест милиона потребители.

Не е нужно да се купуват или модифицират потребителските устройства - достатъчно е да виждат небето.

Придобитият спектър ще захранва следващото поколение Direct to Cell 5G сателити с 20-кратно увеличение на пропускателната способност на мрежата и 100-кратно системно увеличение на капацитета. SpaceX планира да използва своята система Starship за ускоряване на разполагането, поставяйки стотици подобрени сателита в ниска земна орбита при всеки пуск.

В така създалата се ситуация SpaceX се превръща в незаобиколим телеком фактор. Най-големият печеливш е техният партньор от традиционната телекомуникационна сфера T-Mobile. Той има мощна наземна мрежа, а там, където няма, идват сателитите на Мъск - на практика говорим за мобилен оператор с пълен обхват. Това до момента не беше постижимо никъде по света.

Този ход принуждава Verizon и AT&T да заемат отбранителна позиция, формирайки безпрецедентен отбранителен алианс около единствен сателитен партньор: AST SpaceMobile. Тази "съвместна конкуренция" между исторически съперници сигнализира за дълбоката заплаха, която виждат от блока T-Mobile/Starlink.

Одобрението на сделката от FCC е доста вероятно след предходните коментари за неизползвания честотен спектър. Най-вероятното някои щатски главни прокурори ще насочат вниманието си към придобиването си, но се очаква това да доведе не до блокиране, а до договорено уреждане с отстъпки за потребителите.