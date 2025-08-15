Националният превозвач "България Еър" отговаря на засиления пътнически интерес през летните месеци с допълнителни полети по вътрешните линии София - Варна и София - Бургас в края на август и началото на септември.
От авиокомпанията обясняват, че "новите полети ще осигурят на пътниците още повече удобство и гъвкавост при планирането на пътуванията между столицата и морските градове."
"България Еър“ стартира полетите по линията София – Бургас – София
Това ще стане от 20 юни, като от юли полетите ще са ежедневни
Разписание на допълнителните полети:
22 август / 29 август / 5 септември
- София - Варна: 18:10 - 19:00
- Варна - София: 19:40 - 20:30
22 август / 5 септември
- София - Бургас: 15:00 - 15:50
- Бургас - София: 16:30 - 17:20
24 август
- София - Бургас: 15:00 - 15:50
- Бургас - София: 16:30 - 17:20
- София - Варна: 18:10 - 19:00
- Варна - София: 19:40 - 20:30
8 септември
- София - Бургас: 15:00 - 15:50
- Бургас - София: 16:30 - 17:20