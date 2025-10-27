Откриването на почетно консулство на Румъния в Русе е историческо събитие за целия град. Това сподели в студиото на Money.bg Виктор Гугушев, председател на УС на Българо-Румънската търговска камара (БРТК), а отскоро почетен консул на Румъния в крайдунавския град.

Гугушев обясни, че консулството има доста широк обхват на дейност, затова и реално е трудно да се дефинират точните задачи на един почетен консул.

"По-често работим реактивно, а по-рядко проактивно", коментира той и допълни, че ролята им е свързана с "организирането на бизнес делегации между България и Румъния, или когато румънски граждани имат проблеми, които трябва да бъдат решени, било то лични или бизнес".

Председателят на БРТК обясни разликата между почетен консул и консул, която е съществена. "Консулите са служители на държавата и са назначени към посолството. Почетните консули, от друга страна, обикновено са граждани на държавата-домакин - видни общественици, доказали се в професионален план, с дипломатически статут, който обаче не е идентичен с този на консула", разкри още той.

Българо-румънските бизнес отношения

"Председател съм и на Българо-Румънската търговска камара, което ми дава добър поглед върху румънския пазар", обясни Гугушев.

Той припомни, че Румъния е вторият по големина търговски партньор на България, докато България е петият по големина партньор на Румъния.

Гугушев допълни, че потенциалът на икономическите отношения между България и Румъния все още е непълно използван, въпреки добрите резултати, които вече са постигнати.

"Потенциалът между двете държави е огромен. Има обаче един ключов проблем - свързаността, която все още не е напълно решена. Този потенциал няма как да бъде разгърнат, докато инфраструктурата не бъде подобрена", категоричен бе гостът и допълни:

"Колкото и мостове да имаме на Дунав, ако няма как да стигнем до тях по бърз и безопасен начин, свързаността никога няма да бъде реализирана в пълния й обем. Това се отнася както за пътищата, така и за довеждащата инфраструктура."

Български компании - лидери в Румъния

Членове на Българо-Румънската търговска камара са компании във всички сектори на икономиката. "Не бих казал, че има един водещ сектор. Има румънски компании, които оперират в България, и български компании, които оперират в Румъния. Хранително-вкусовата промишленост е силно застъпена, както и транспортът и логистиката. Това са сфери, в които бизнесът активно търси възможности", коментира още Гугушев.

Той добави, че български компании са пазарни лидери в своите сектори в Румъния. "Имаме фирма с 90% пазарен дял в производството на ПОС-терминали и компания със 70% пазарен дял в продажбата на отопляеми уреди. Това показва колко силен е българският бизнес и как той се развива на международно ниво", обясни почетният консул.

Механизмът според него е такъв - компании, които вече са пазарни лидери в България, правят първата си стъпка в чужбина именно в Румъния. В обратна посока обаче нещата не стоят точно така. "България обаче не е толкова привлекателна за големия румънски бизнес, защото Румъния е 4-5 пъти по-голям пазар. Когато големият румънски бизнес иска да инвестира или да се развива международно, той гледа към Централна и Западна Европа - Австрия, Полша и други страни с голям потенциал", уточни още председателят Камарата и допълни, че БРТК работи активно в тази посока.

Целия разговор гледайте във видеото!