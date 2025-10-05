От суши ресторанти до заведения за бургери - все по-често срещаме специално организирани събития под наслов "Всичко, което можеш да изядеш". Те предлагат неограничено количество от продуктите си срещу заплащане на съответната сума за вход (в повечето случаи - 30 лева).

Макар в България тази стратегия тепърва да придобива по-голяма популярност, в световен мащаб е добре известна, като води началото си от 70-те и 80-те години на миналия век. Някои хора все още остават скептични, очаквайки качеството на храната да е ниско, за да оправдае "изгодната оферта".

Как ресторантите печелят от тази бизнес стратегия?

В действителност този модел прилича на познатия на българските туристи all inclusive - наредени маси с ястия и клиентът с празна чиния.

Най-очевидната причина за тази изгодна оферта е намаляването на разходите за персонал. Възможността клиентите сами да избират вида и количеството на храната всъщност превръща ресторанта в заведение на самообслужване. Така собствениците премахват нуждата от сервитьори, разказва Business Insider.

Източник: iStock

Друг ключов фактор е подредбата на храната. При по-внимателни наблюдения се забелязва, че в началото на бюфетите са поставени по-евтини и по-засищащи храни като ориз, паста и картофи, които са богати на въглехидрати. Освен подредбата, голям ефект оказва и времето, в което се поднасят ястията. Често по-скъпите се сервират накрая, когато повечето от клиентите са се нахранили.

Някои от заведенията избират посудата много внимателно. Така по-малките чинии и по-големите чаши за напитки могат значително да намалят консумацията на храна.

Успяват ли да се справят с конкуренцията?

Между 1998 и 2017 г. броят на заведенията от този тип е намалял с 26%, въпреки че този на ресторантите като цяло се е увеличил с 22%. В голяма степен това се дължи на така наречените "неформални ресторанти", които предлагат малко по-високо ниво на продукт и обслужване от веригите за бързо хранене.

В някои случай те използват подобни оферти при закупуването на определено ястие. Това е добър начин за употребяването на продукт, който не е особено популярен.

Въпреки тези стратегии, най-важното при заведенията, които използват модела "Всичко, което можеш да изядеш", е да изградят чувство за лоялност в потребителите, които да искат да се върнат по-късно.

Важното при посещенията на такива събития е клиентът да прецени дали стойността на храната, която ще изяде, се равнява на фиксираната сума за вход. Оказва се, че в някои случаи поръчката на желаното ястие е по-изгодна (и вкусна) от подобни оферти.