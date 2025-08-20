Комисията за защита на конкуренцията започва предварително проучване за евентуални антитръстови нарушения на пазара на слънчогледово олио у нас, става ясно от официално съобщение.

Антимонополният орган се е задействал след "медийни публикации за очаквано повишение на цените на слънчогледовото олио поради намален добив на маслодаен слънчоглед в страната през 2025 г.".

Сега КЗК ще установи дали има ценови изкривявания и антиконкурентни практики, като е изискана информация от институции и пазарни участници. Тя касае функционирането на пазара от 2022 г. до настоящия момент.

Агроминистерството ще трябва да потвърди пред комисията дали очакваният добив ще покрие търсенето на пазара до края на годината и как може при нужда да бъдат осигурени допълнителни количества.

"Oт производители на нерафинирано и рафинирано слънчогледово олио са поискани данни за структурата на икономическата група, в която участват, основни доставчици на суровина, обеми на производство и предназначението на произведените количества - за вътрешния пазар, за износ или за собствени нужди. Производителите следва да предоставят информация относно наличностите от суровина, алтернативните канали за снабдяване, трудности при доставките, използваните дистрибуционни канали и др", пише още в съобщението.

При събрани данни за нарушения ще започнат производства.