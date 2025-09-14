Нов мащабен проект на стойност над 200 милиона евро стартира в Румъния. Първият етап включва изграждането на 250 вили и 200 апартамента - студиа, с една и две спални, мезонети и вили. Работата по него ще продължи десет години, като до 2035 г. се очаква да бъдат построени над 12 000 нови жилища за над 35 000 души.

Cosmopolis Evolia ще бъде разширение на най-големия частен квартал в страната - Cosmopolis, което ще обхване площ от 270 хиляди квадратни метра, съобщава Business Review. Зад него стои турската компания за недвижими имоти Opus Land Development, която е базирана в северната ни съседка. Основен собственик е турският инвеститор Ахмет Буюханлъ.

Източник: Cosmopolis

"Cosmopolis Evolia е проектът, чрез който показваме, че съвременният урбанизъм в Румъния може да бъде конкурентоспособен на европейско ниво. Инвестирахме в архитектура, дигитализация и съоръжения, така че всяко семейство да може да намери тук не просто дом, а място, където да изгради стабилно бъдеще", каза Буюханлъ.

Разширението е проектирано от британската архитектурна фирма Studio Wild 15. Освен жилища, в него ще има зелени площи, търговски пространства, басейни, медицински центрове, зони за отдих образователни школи и училища.

Основният комплекс е построен преди осемнадесет години в близост до Букурещ, като целта му е да обедини живеещите в една общност. В него са инвестирани над 455 милиона евро, като някои експерти го определят като най-голямата жилищна инвестиция в страната през последните три десетилетия.

Източник: Cosmopolis

На територията му има 60 открити басейна, един закрит полуолимпийски, медицински център, детски площадки и търговски парк с над 70 обекта. Живущите могат да се възползват и от частен плаж на близкото естествено езеро.

Освен иновация в градоустройството, Cosmopolis внедрява дигитално приложение, чрез което 17 хиляди жители плащат такси за поддръжка, управляват достъпа на посетители, получават административни известия, а инвеститорите управляват имотите си дистанционно.