Румънското Министерство на земеделието даде зелена светлина за стартирането на проекта Nibiru в черноморския курорт Костинещи, пише Economica.

По план той ще включва жилищна част, хотели, пространства за събития, ресторанти, тематичен парк и най-големия нощен клуб в света. Посетителите ще могат да пазаруват в мол на открито, конкуриращ се с тези в Букурещ, и да се възползват от картинг писта с размер 30 декара. Общата площ на Nibiru ще е около 1,1 декара.

Източник: Nibiru

Интересното в случая е, че комплексът се строи съвместно от собственика на звукозаписна компания Global Records Group и най-известният влогър в Румъния - Андрей Шелару (Selly). Според румънската медия ютубърът е инвестирал 50 милиона евро само в първата фаза на проекта. Техни по-малки партньори ще са румънски артисти и предприемачи от HoReCa.

"Румънското крайбрежие имаше един от най-лошите сезони в историята си. Летният туризъм е в упадък и все повече румънци избират да прекарат почивките си в Гърция, България. Защо се случва това? Какви алтернативи има Румъния? Няма значение дали сте на 18, 25, 40 години. Къде отивате?", попита Selly по време на представянето на проекта.

Според младия човек страна има какво да предложи както на румънските туристи, така и на външните посетители. Именно това е и неговата цел - да създаде достоен местен конкурент на най-известните курорти в световен мащаб.

Изборът на място не е случаен - в Костинещи се организира летният фестивал Beach, Please. Амбициите на Selly са Nibiru да стане домакин и на други подобни събития, по време на които да посреща около 3 милиона души.

Инвеститорите очакват проектът да привлече млади творци, туристи и организатори на различни мероприятия като концерти, фестивали и дори сватби, благодарение на кметството в комплекса.

"Nibiru не е тук, за да се конкурира, а за да запълни липсващото, това е нов продукт, който трябва да се свърже отново с по-младото поколение", допълни влогърът.

Очаква се комплексът да отвори врати през юли 2026 година - дата, която изглежда твърде близка за амбициите на проекта.