Латинска Америка и Карибите уверено се включват в световния туристически подем, предава El País. Страните в региона ускоряват модернизирането на инфраструктурата и подобряват качеството на услугите, за да печелят от засиления международен интерес. Според нов доклад на Междуамериканската банка за развитие (IDB) международният туризъм в региона се е увеличавал средно с 5,2% годишно през последното десетилетие - над глобалния темп. През миналата година местните дестинации са привлекли 115 млн. чужденци, което представлява 7,8% от световните туристи и поставя нов рекорд.

Секторът се превръща във все по-важен двигател за икономическото развитие. Приходите от туристически услуги са нараснали с 66% за десет години - от 65 млрд. долара през 2014 г. до 108 млрд. долара през 2024 г. Туризмът вече формира 42,3% от износа на услуги и 6,3% от общите приходи от износ в региона, показват данните от новото издание на "Монитор на търговията и интеграцията" на IDB.

Регионът умело използва възстановяването на глобалните пътувания след пандемията: конкурентни цени, обновени хотели и услуги с по-голяма добавена стойност укрепват позициите му. Съществено се подобряват въздушните и сухопътните връзки, а войните и геополитическите напрежения в други части на света пренасочват част от туристопотока.

"Международният туризъм не носи само приходи и работни места - той провокира инвестиции в инфраструктура и създава мощен мултипликативен ефект върху местните икономики", коментира Паоло Джордано, икономист в IDB и ръководител на доклада. По думите му реформите и вложенията в сектора са ключови за диверсифициране на износа и укрепване на устойчивостта на регионалните икономики.

Въпреки напредъка, IDB подчертава, че Латинска Америка и Карибите все още трябва да положат допълнителни усилия за повишаване на конкурентоспособността. Нужни са селективни реформи и иновативни инвестиции, които да засилят ролята на туризма като стратегически сектор и да подкрепят по-устойчив, приобщаващ растеж. Докладът обръща внимание и на значителните различия между държавите, както и на зависимостта на части от региона от традиционния масов туризъм с по-ниска добавена стойност. Най-силно разчитащи на тази индустрия са Карибите и Централна Америка, докато в Южна Америка и Мексико делът ѝ е по-малък.

Сред посочените мерки за повишаване на конкурентоспособността са подобряване на инфраструктурата, по-добра подготовка на кадрите и по-ефективно оползотворяване на природните и културните ресурси. Именно там остават структурни пропуски и възможности за по-резултатни публични политики.

Туристическите услуги вече формират 5,4% от целия външнотърговски обмен на региона и 19,7% от световния износ на услуги - доказателство за нарастващата специализация и зависимост от този сектор. Освен това износът на стоки от Латинска Америка е нараснал с 4,6% през първата половина на 2025 г., подпомогнат от по-високи обеми на фона на по-умерени цени.

В заключение докладът отбелязва, че новите тарифни политики на САЩ, както и засиленият интерес към Европа и Азия, създават допълнителни възможности за региона - както в туризма, така и в по-широката търговска среда.