Българският енергиен холдинг, Държавната консолидационна компания и "Терем Холдинг" ще внесат в бюджета извънреден дивидент в размер на 900 млн. лева, пише "Сега". Трите мегадружества внасят авансов 100-процентов дивидент на база междинните си резултати към юни 2025 г.

Според отчета на БЕХ печалбата към края на полугодието е в размер на 697 млн. лв. Печалбата на ДКК към юни 2025 т. е 201 млн. лв. Печалбата на "Терем Холдинг" към полугодието е ниска - 129 000 лв. През април правителството изиска извънреден дивидент и от "Национална компания индустриални зони", но тя е на нула.

Темата с дивидентите особено в енергетиката е чувствителна, като сегашните управляващи в битността си на опозиция критикуваха тогавашния финансов министър Асен Василев, че е "обезкървил" сектора.

Как авансов половин милиард лева от банките "върза" бюджета за юни

Те са внесли данък печалба, дължим чак догодина

Сега обаче БЕХ получи и увеличение на капитала с 1,5 млрд. лева за реализация на инвестиционни проекти. Мярката не повлия на бюджетния дефицит, докато дивидентът го намалява.

По-рано и банките внесоха авансово половин милиард лева корпоративен данък. И това действие, и извънредния дивидент означават по-малки приходи в бюджета от тези пера през следващата година.