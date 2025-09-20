Към днешна дата 4,5 милиарда души в света са без достъп до основни здравни услуги. Недостигът на здравни работници ще бъде 11 милиона до 2030-а година. Изкуственият интелект обаче има потенциала да помогне за преодоляване на тази празнина и да революционизира глобалното здравеопазване, съобщават от Световния икономически форум.

Това дори би могло да ни върне на път за постигане на Целта за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации за постигане на всеобщо здравно осигуряване до 2030 г.

Но въпреки че технологията се развива бързо, здравеопазването е " под средното ниво " по отношение на приемането на изкуствен интелект в сравнение с други индустрии, според бялата книга на Световния икономически форум, озаглавена " Бъдещето на здравеопазването, основано на изкуствен интелект: Начело на пътя" .

Както показва графиката по-долу, нивата на частни инвестиции в изкуствен интелект в сектора на здравеопазването варират. И въпреки това, "решенията за цифрово здравеопазване, основани на изкуствен интелект, имат потенциал да подобрят ефективността, да намалят разходите и да подобрят здравните резултати в световен мащаб", се казва в бялата книга.

Следват седем примера за технологии с изкуствен интелект, които вече променят медицината:

1. AI при мозъчните сканирания

Нов софтуер с изкуствен интелект е " два пъти по-точен " от професионалистите при изследване на мозъчните сканирания на пациенти с инсулт. Два британски университета са обучили софтуера върху набор от данни от 800 мозъчни сканирания на пациенти с инсулт и след това са го изпробвали върху 2000 пациенти.

Резултатите бяха впечатляващи. Наред с точността на модела с изкуствен интелект, софтуерът успя да идентифицира и времевата рамка, в която се е случил инсултът - ключова информация за професионалистите.

Източник: iStock

Д-р Пол Бентли, консултант невролог, коментира ситуацията пред изданието "Health Tech" така:

"При повечето инсулти, причинени от кръвен съсирек, ако пациентът е в рамките на 4,5 часа от настъпването на инсулта, той или тя има право както на медицинско, така и на хирургично лечение. До 6 часа пациентът също има право на хирургично лечение, но след този момент решението дали тези лечения могат да бъдат полезни става трудно, тъй като все повече случаи стават необратими. Затова е важно лекарите да знаят както първоначалното време на начало, така и дали инсултът може да бъде обърнат."

2. Изкуственият интелект може да открива повече костни фрактури, отколкото хората

Изненадващо, лекарите от спешна помощ пропускат счупени кости в до 10% от случаите. Нещо повече, рентгеновите техници са едновременно недостиг и претоварени.

Така че използването на изкуствен интелект за първоначалното сканиране би могло потенциално да избегне както ненужни рентгенови снимки, така и пропуснати фрактури. Националният институт за високи постижения в здравеопазването и грижите (NICE) на Обединеното кралство казва, че технологията е безопасна, надеждна и би могла да намали необходимостта от последващи прегледи.

Все още обаче има опасения относно бързото внедряване на изкуствения интелект в здравеопазването.

"Важно е хората, които използват тези инструменти, да бъдат правилно обучени да го правят, което означава, че разбират и знаят как да смекчат рисковете от технологични ограничения... като например възможността за предоставяне на грешна информация", каза пред BBC д-р Каролайн Грийн от Института за етика в изкуствения интелект към Оксфордския университет.

3. Оценка на нуждите от линейки с изкуствен интелект

Във Великобритания около 350 000 души биват отвеждани с линейка в болница всеки месец. Парамедиците решават кой трябва да отиде или кой не, като винаги са наясно с това колко малко легла са налични.

Проучване в Йоркшир, Северна Англия, установи, че в 80% от случаите изкуственият интелект може правилно да предскаже пациентите, които трябва да бъдат преместени в болница . Моделът с изкуствен интелект е обучен на фактори като мобилност на пациента, пулс и нива на кислород в кръвта, както и болка в гърдите - той също така се оказа, че реагира безпристрастно. NICE обаче предупреди, че преди да бъде въведен в по-широко приложение, е необходимо повече обучение.

4. Откриване на ранни признаци на повече от 1000 заболявания

Нов модел за машинно обучение с изкуствен интелект може да открие наличието на определени заболявания, преди пациентът дори да е наясно с каквито и да било симптоми, според производителя му AstraZeneca.

Използвайки медицински данни от 500 000 души, които са част от хранилище за здравни данни в Обединеното кралство, машината би могла "да предскаже с висока степен на сигурност диагноза на заболяване много години по-късно".

Славе Петровски, който ръководеше изследването, каза пред Sky News: "При много от тези заболявания, докато се проявят клинично и човекът отиде на лекар поради неразположение или видимо наблюдение, това е далеч по-късно от началото на болестния процес."

"Можем да открием сигнатури у даден индивид, които са силно предсказващи за развитие на заболявания като Алцхаймер , хронична обструктивна белодробна болест, бъбречни заболявания и много други", казва той.

Друго проучване в Обединеното кралство установи, че инструмент с изкуствен интелект може успешно да открие 64% от мозъчните лезии, причинени от епилепсия, които преди това са били пропускани от рентгенолозите . Обучен върху ЯМР сканирания на над 1100 възрастни и деца по целия свят, инструментът с изкуствен интелект успя да забележи лезиите по-бързо от лекар, но също така да открие малки или скрити такива, които са били невидими за човешкото око.

"Все едно да откриеш един символ на пет страници с плътен черен текст. Изкуственият интелект може да открие около две трети от нещата, които лекарите пропускат - но една трета все още е много трудно да се открие", заяви водещият изследовател д-р Конрад Вагстил пред BBC.

Комбинирането на откритията на изкуствения интелект с човешки надзор и експертиза има потенциал да ускори както диагностицирането, така и лечението, казват изследователите.

5. Клинични чатботове, които да насочват решенията в здравеопазването

Лекарите трябва да вземат информирани и бързи медицински решения: изкуственият интелект би могъл потенциално да ускори тези процеси, но би могъл и да предостави ненадеждна или предубедена информация.

Проучване в САЩ установи, че стандартните модели с големи езици (LLM), като ChatGPT, Claude или Gemini, не са в състояние да предоставят на клиницистите достатъчно релевантни или основани на доказателства отговори на техните медицински въпроси. Но ChatRWD, система за генериране на данни с добавена информация (RAG) - която по същество комбинира LLM със системи за търсене, за да подобри резултатите - е дала полезни отговори на 58% от въпросите (в сравнение с 2%-10% за LLM).

Все по-често се въвеждат и цифрови интерфейси, които помагат за триажа на пациентите. В доклад от 2024 г. , част от Инициативата за дигитална трансформация на здравеопазването на Световния икономически форум , казус на платформата за цифрови пациенти Huma, разкрива, че тя може да намали процента на повторен прием с 30%, времето, прекарано в преглед на пациенти, с до 40% и "да облекчи натоварването на доставчиците на здравни услуги".

Докладът предвижда бъдеще, в което технологии като тези биха могли "драматично да трансформират преживяването на пациентите. Хората, които са като цяло здрави, могат да използват устройства за самонаблюдение, за да оптимизират психическото и физическото си здраве, докато тези със здравословни проблеми ще имат достъп до широк набор от цифрови решения".

6. Изкуствен интелект и традиционна медицина

Практикувана в 170 страни и използвана от милиарди хора, традиционната медицина е запазила своята актуалност в съвременния свят, отчасти поради акцента си върху холистичния подход към здравеопазването. И макар че изкуственият интелект и традиционната медицина може да изглеждат неочакван тандем на пръв поглед, проучванията показват, че двете могат да се допълват добре . Нов документ на Световната здравна организация (СЗО) и партньори, озаглавен "Картографиране на приложението на изкуствения интелект в традиционната медицина", показва как изкуственият интелект може да подобри традиционната, допълващата и интегративна медицина (TCIM), като същевременно защитава културното наследство.

Индия е първата страна, която стартира дигитална библиотека с традиционни знания , използвайки инструменти с изкуствен интелект за каталогизиране и анализ на местни медицински текстове. Страната също така проучва как изкуственият интелект и аюргеномиката - област, която съчетава древната индийска медицинска система Аюрведа със съвременната геномика - могат да се пресекат, за да се види какви билкови формули биха могли да помогнат за справяне със съвременните заболявания.

По подобен начин в Гана изследователите използват модел на обучение, за да помогнат за идентифицирането и класифицирането на лечебни растения , докато в Южна Корея изкуственият интелект се използва за анализ на съединения на традиционната медицина за лечение на кръвни заболявания.

Очаква се световният пазар на TCIM да достигне близо 600 милиарда долара през 2025 г. - и изглежда, че изкуственият интелект ще ускори този пазар още повече и по-бързо. Новият документ подчертава важността на защитата на суверенитета на данните на коренното население в този процес.

"Изкуственият интелект не трябва да се превръща в нова граница за експлоатация", каза д-р Юкико Накатани, помощник-генерален директор на СЗО по здравните системи. "Трябва да гарантираме, че коренното население и местните общности са не само защитени, но и активни партньори в оформянето на бъдещето на изкуствения интелект в традиционната медицина."

7. Изкуствен интелект за изпълняване на административни задачи в здравеопазването

Административните задачи са едновременно неизбежни и отнемат време в медицинската област. Използването на помощник-пилоти с изкуствен интелект би могло да освободи клиницистите, за да се съсредоточат повече върху пациентите.

Microsoft наскоро обяви своя Dragon Copilot , инструмент за здравеопазване с изкуствен интелект, който може да слуша и да създава бележки по клинични консултации. А Google вече разполага с набор от модели с изкуствен интелект, специално разработени за облекчаване на някои от административните тежести в здравеопазването. В Германия платформа с изкуствен интелект, наречена Elea, е намалила времето за тестване и диагностика от седмици на часове, а нейните основатели са решени да покажат, че технологията "може да бъде съюзник, а не пречка". Съоснователят д-р Себастиан Казу каза пред EU-Startups: "Никой не се присъединява към сектора на здравеопазването, за да прекарва часове в административни задачи".

Разбира се, наличието на инструмент с изкуствен интелект, който да слуша и да си води бележки по време на лекарския преглед, няма да се хареса на всички. Неотдавнашно проучване във Великобритания установи, че само 29% от хората биха се доверили на изкуствения интелект да предоставя основни здравни съвети (въпреки че над две трети са доволни от технологията, използвана за освобождаване на време на специалистите). Съществува и въпросът за точността. Доклад от миналата година установи, че Whisper на OpenAI, използван от много болници за обобщаване на срещи с пациенти, халюцинира някои от транскрипциите .

Ето защо регулирането на инструментите с изкуствен интелект е толкова жизненоважно. В Обединеното кралство медицинските устройства, задвижвани от изкуствен интелект, са строго регулирани от Агенцията за регулиране на лекарствата и здравните продукти .

В САЩ Агенцията по храните и лекарствата (FDA) миналата година проучи регулирането на изкуствения интелект в здравеопазването и заключи, че макар FDA "да продължи да играе централна роля в осигуряването на безопасни, ефективни и надеждни инструменти с изкуствен интелект", е от съществено значение също така "всички участващи страни... да се отнасят към изкуствения интелект със строгостта, която тази трансформативна технология заслужава".