Най-високопатените IT специалисти, работещи в България към днешна дата, попадат в категорията Infrastructure, която включва Cybersecurity, Database Engineer, DevOps, SysAdmin и други релевантни обяви. Максималната стойност на нетното месечно възнаграждение за тези позиции е 22 000 лева. Минималното е 2000 лева, става ясно от Job Board-a на DEV.BG.

В топ 3 виждаме позициите, свързани с AI, Data Science и ETL/Data warehouse, както и Back-end Development и Python.

"Не е изненада, че на челните места има и AI категории, защото в момента в IT сектора се наблюдава преструктуриране и все повече търсене на кадри, чиято работа е свързана с изкуствен интелект", коментират от DEV.BG.

Освен, че пазарът се преструктурира, заради изкуствения интелект, очакванията на индустрията са той да доведе до плавен ръст на заплатите. Присъединяването на България към еврозоната също е благоприятен фактор, заявиха за Money.bg от Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ).

От асоциацията са оптимисти и смятат, че освен по-високи заплати, през следващите години ще има и ръст на чуждестранните инвестиции у нас.

В топ 10 сред най-високоплатените IT професии влизат добре познатите .NET, C, Java, JavaScript, PHP, IT и Project мениджмънт, както и мобилната разработка както за Android, така и за iOS.

Източник: iStock

ТОП 10 НА НАЙ-ВИСОКОПЛАТЕНИТЕ ПРОФЕСИИ В IT ИНДУСТРИЯТА У НАС:

Прави впечатление, че категорията Big Data попада на последно място в класацията, но минималната стойност на нетното възнаграждение при нея е най-високо в сравнение с останалите категории.

На другия полюс, с най-ниски заплати в бранша, те са при категориите UI/UX, Arts, както и за Quality Assurance (по-специално Manual QA) и Customer Support. Границите обаче са огромни. Да кажем, за UI/UX, Arts минималната месечна нетна заплата е едва 800 лева, а максималната за тези позиции е в размер на 10 500 лева.

От обявите за работа в IT индустрията виждаме, че отворените позиции за хора с никакъв или минимален IT опит са около 150. От тези с обявени заплати става ясно, че средноаритметично заплатата в периода януари-май 2025 година е в диапазона 1818-3032 лева нето. Медианната стойност пък е 1500-3000 лева. В края на месец август ситуацията е подобна.

Според последните проучвания, 60 на сто от технологичните таланти у нас прибягват до AI инструменти ежедневно, което превръща уменията в тази област в ключови за кариерно развитие. На този фон над 88% от IT специалистите в България вече използват изкуствен интелект в работата си.