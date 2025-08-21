Най-високопатените IT специалисти, работещи в България към днешна дата, попадат в категорията Infrastructure, която включва Cybersecurity, Database Engineer, DevOps, SysAdmin и други релевантни обяви. Максималната стойност на нетното месечно възнаграждение за тези позиции е 22 000 лева. Минималното е 2000 лева, става ясно от Job Board-a на DEV.BG.

В топ 3 виждаме позициите, свързани с AI, Data Science и ETL/Data warehouse, както и Back-end Development и Python.

"Не е изненада, че на челните места има и AI категории, защото в момента в IT сектора се наблюдава преструктуриране и все повече търсене на кадри, чиято работа е свързана с изкуствен интелект", коментират от DEV.BG.

Освен, че пазарът се преструктурира, заради изкуствения интелект, очакванията на индустрията са той да доведе до плавен ръст на заплатите.  Присъединяването на България към еврозоната също е благоприятен фактор, заявиха за Money.bg от Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ).

От асоциацията са оптимисти и смятат, че освен по-високи заплати, през следващите години ще има и ръст на чуждестранните инвестиции у нас. 

Близо 90 на сто от IT специалистите в България използват изкуствен интелект в работата си

Според актуалното проучване на Dev.bg 60% от технологичните таланти прибягват до AI инструменти ежедневно

В топ 10 сред най-високоплатените IT професии влизат добре познатите .NET, C, Java, JavaScript, PHP, IT и Project мениджмънт, както и мобилната разработка както за Android, така и за iOS.

ТОП 10 НА НАЙ-ВИСОКОПЛАТЕНИТЕ ПРОФЕСИИ В IT ИНДУСТРИЯТА У НАС:

1 Infrastructure* 22000 2000
2 Python 20000 3500
ML/AI/Data Modelling 20000 2500
Data Science 20000 2000
Backend Development 20000 1250
3 ETL/Data warehouse 16000 2100
4 IT Management 15000 8000
Java 15000 2000
.NET 15000 1250
5 ERP-CRM Development** 14000 3000
BI/Data visualization 14000 2000
6 PM/BA and more 13500 1600
7 Node.js 12063 3000
Fullstack Development 12063 1800
React 12063 1300
JavaScript 12063 1200
8 Go 12000 5500
Android Development 12000 4000
iOS Development 12000 4000
Mobile Development 12000 3000
PHP 12000 1800
C/C++/Embedded 12000 1500
9 Big Data 11900 10000
10 Angular 11000 2000
Technical Support 11000 1500
Frontend Development

Прави впечатление, че категорията Big Data попада на последно място в класацията, но минималната стойност на нетното възнаграждение при нея е най-високо в сравнение с останалите категории.

На другия полюс, с най-ниски заплати в бранша, те са при категориите UI/UX, Arts, както и за Quality Assurance (по-специално Manual QA) и Customer Support. Границите обаче са огромни. Да кажем, за UI/UX, Arts минималната месечна нетна заплата е едва 800 лева, а максималната за тези позиции е в размер на 10 500 лева.

От обявите за работа в IT индустрията виждаме, че отворените позиции за хора с никакъв или минимален IT опит са около 150. От тези с обявени заплати става ясно, че средноаритметично заплатата в периода януари-май 2025 година е в диапазона 1818-3032 лева нето. Медианната стойност пък е 1500-3000 лева. В края на месец август ситуацията е подобна.

Според последните проучвания, 60 на сто от технологичните таланти у нас прибягват до AI инструменти ежедневно, което превръща уменията в тази област в ключови за кариерно развитие. На този фон над 88% от IT специалистите в България вече използват изкуствен интелект в работата си.

Ръст на инвестициите и още по-високи заплати очакват в българската IT индустрия след еврозоната

Пред Money.bg говори Доброслав Димитров, председател на БРАИТ