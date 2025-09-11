По данни на Германския пенсионен осигурителен фонд, средната месечна пенсия в страната през 2024 г. е нараснала до 1154 евро спрямо 1102 евро през 2023 година, т.е. с близо 5%.През миналата година в най-голямата европейска икономика мъжете пенсионери са получавали средно 1405 евро на месец, а жените - 955 евро.

В случай че нарастването на пенсиите в Германия и през тази година е с подобно темпо, то те вероятно за 2025 г. ще бъдат средно около 1200 евро.

Значителна част от пенсионерите в Германия - 42 процента от общо 19 милиона души - получават по-малко от 1000 евро на месец към края на миналата година. Това съобщи ДПА, цитирайки данни на германското Министерство на труда. Над 8 милиона пенсионери са имали доходи под прага за получаване на социални помощи в Германия, който към края на 2024 г. е бил 1011 евро.

От германското Министерството на труда подчертават, че размерът на пенсията за трудов стаж сам по себе си не определя правото на социална помощ, тъй като не се вземат предвид други доходи и семейни обстоятелства. Размерът на пенсията се изчислява индивидуално, според трудовия доход, внесените осигуровки и броя години осигурителен стаж.

За сравнение, средният месечен размер на пенсията на един пенсионер в България за месец юли 2025 г. е 1015,22 лв. Спрямо същия месец на 2024 г., средният размер е по-висок с 81,28 лв. (8,7%). Посоченото означава, че средната пенсия в Германия е над два пъти по-висока от тази в България.

Броят на пенсионерите у нас към месец юли 2025 г. е 2 057 397, което е увеличение с 11 431 (0,6%) в сравнение със същия месец на 2024 година.