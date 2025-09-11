Klarna поскъпна с почти 15% при дебюта си на Уолстрийт, след като първичното публично предлагане оцени компанията на 15 млрд. долара, съобщава Financial times. Това е пореден пример за технологична компания, чиито акции се повишават значително в първия ѝ ден на борсата.
Шведската финтех компания определи цена от 40 долара за акция, над първоначалния диапазон от 35-37 долара, предлаган на инвеститорите, и достигна максимум от 57,20 долара в сряда при старта на търговията на Нюйоркската фондова борса след IPO, което беше многократно презаписано и събра почти 1,4 млрд. долара.
През следобедната сесия ръстът се успокои, като акциите на Klarna се търгуваха на 45,82 долара.
Шведският гигант, който замени хиляди хора с AI, се стреми към оценка от $14 милиарда и бизнес инвазия в САЩ
Търсенето на гъвкави опции за плащане расте
Компанията беше сред няколкото финтех компании, които отложиха плановете си за листване по-рано тази година след обявените тарифи на президента на САЩ Доналд Тръмп в началото на април, които разтърсиха пазара.
Сегментът на първичните публични предлагания в САЩ се възстанови през последните месеци с намаляване на волатилността, като производителят на софтуер за дизайн Figma и крипто борсата Bullish също събраха над 1 млрд. долара. Техните акции обаче спаднаха след първоначалния ръст при дебюта им.
Крипто борсата Gemini, управлявана от близнаците Уинкълвос, е планирана да дебютира по-късно тази седмица.
Той съкрати хиляди, за да ги замени с AI, а сега връща част от тях, защото "нищо не е по-ценно от човека"
До декември 2024 г. финтех компанията замрази наемането на служители
Klarna е пионер в т.нар. "купи сега, плати по-късно" безлихвени кредитни разсрочвания на касите на търговци. Тези кредити набират популярност, докато компанията разширява присъствието си в САЩ.
Успешното листване е важен етап за 20-годишната европейска финтех компания, която през последните години преживя криза в управлението и големи колебания в нагласите на инвеститорите.
Оценката на Klarna спадна от 46 млрд. долара през 2021 г. - след инвестиция, водена от SoftBank, която я направи най-ценния стартъп в Европа - до 6,7 млрд. долара година по-късно, след като нарастващите лихвени проценти спряха високите инвестиции в стартиращи компании с отрицателни резултати.
През миналата година компанията, подкрепяна от Sequoia, преживя годишен бордов спор, завършил с отстраняването на ключов съюзник на съоснователя Виктор Якобсон от управителния съвет.
Европейският стартъп, който превърна 75 свои служители в милионери
Малка част от тях вече притежават и по над $10 милиона
Klarna редовно беше печеливша до 2019 г., когато започна скъпо навлизане на американския пазар и умишлено прие големи загуби, за да усъвършенства кредитната си политика.
Бизнес моделът ѝ е критикуван, като скептиците твърдят, че кредитите стимулират рисково поведение при финансово уязвими клиенти. Опасенията от рецесия в САЩ също засегнаха настроенията относно качеството на кредитите и устойчивостта на компанията при икономически спад.
Въпреки че Klarna основно печели от такси, събирани от търговци, защитниците на потребителите предупреждават за хищническия характер на модела "купи сега, плати по-късно"(BNPL), който налага глоби на клиенти, пропуснали вноските си.
Според документи за IPO, 13,6% от приходите на Klarna за миналата година идват от "такси за напомняне" и "такси за отлагане", начислявани при пропуск на краен срок или при избиране на отлагане на плащането.
Spotify вече не е най-скъпият европейски стартъп
Претендент от същата държава застана начело след набрана инвестиция от $639 милиона
Компанията се стреми да се диверсифицира и да стане пълноценна дигитална банка, а не просто BNPL играч. Тя наскоро пусна дебитна карта и развива традиционни кредити с лихва, докато главният изпълнителен директор Себастиан Сиемиатковски изрази амбициите си да навлезе и в криптовалути.
Klarna отчете нетна загуба от 53 млн. долара за трите месеца до юни, спрямо загуба от 18 млн. долара година по-рано. Тримесечните приходи нараснаха с почти 21% на годишна база до 823 млн. долара.
Миналата година компанията отчете нетна печалба от 21 млн. долара, спрямо загуба от 244 млн. долара година по-рано.
Въпреки това оценката от 15 млрд. долара поставя пазарната капитализация на Klarna значително под тази на американския конкурент Affirm, който се листнa през 2021 г. на стойност 12 млрд. долара и сега има пазарна стойност от 29 млрд. долара.