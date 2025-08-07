Икономическите загуби, причинени от природни бедствия по света през първата половина на 2025 г., вече възлизат на 80 милиарда долара. А ако тенденцията продължи, заедно с очакваните загуби през втората половина на годината, те може да достигнат 150 милиарда долара за цялата 2025 година. Тази прогноза направиха анализатори от швейцарската презастрахователна компания Swiss Re.

"Според нашите данни, загубите в света, подлежащи на обезщетения поради природни бедствия, достигнаха 80 милиарда долара за първата половина на 2025 г., което е над обичайното за показателя. Ако динамиката продължи по същия начин и през следващите месеци, застрахователните загуби от природни бедствия тази година като цяло биха могли да достигнат 150 милиарда долара по цени от 2025 г.", се казва в доклада на презастрахователната компания.

Най-големият дял от загубите за 2025 г. досега, както се съобщава, има през месец януари, което е свързано с януарските горски пожари в Лос Анджелис (САЩ), които причиниха щети за 40 милиарда долара - т.е. половината от щетите за полугодието във финансово изражение.

Според анализите на компанията Swiss Re, най-голямата заплаха по отношение на икономическите загуби от природни бедствия през втората половина на 2025 г. представлява сезонът на ураганите в Атлантическия океан. През първата половина на 2025 г. урагани вече са причинили щети за 31 милиарда долара в световен мащаб.