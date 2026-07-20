Испания се качи на световния връх за втори път в историята си, но голям шампион на Мондиал 2026 зад кулисите със сигурност отново стана Международната футболна федерация (ФИФА).

Световната футболна централа записа най-печелившия си търговски цикъл, след като организира най-доходоносното спортно събитие в историята. Според официалните прогнози на ФИФА, мащабният турнир ще осигури на организацията нетни приходи от над 9 милиарда долара за цялата 2026 г.

Всичко това идва благодарение на рекордни договори за телевизионни права, грандиозно шоу, спонсорства с компании и супер скъпи билети.

Спорт или бизнес

Според изчисления общите приходи за целия 4-годишен цикъл (2023-2026) са разбили всички първоначални очаквания, достигайки до 15 милиарда долара.

Новият формат явно работи. Разрастването на първенството до 48 отбора, в сравнение с 32 преди, както и рекордният брой от 104 изиграни мача в САЩ, Канада и Мексико, вместо 64, се оказаха златна мина за ФИФА.

Заради това турнирът се разтегли на шест седмици вместо четири.

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Телевизионните права също са донесли рекордни приходи. Увеличеният брой двубои осигури на федерацията повече съдържание за телевизионния пазар, допълнителен капацитет за продажба на билети и много по-широко поле за изява на рекламодателите, гарнирано с рекорден брой зрители пред екраните в глобален мащаб.

Джани Инфантино - президентът на ФИФА, стои зад агресивната стратегия за максимално монтетизиране на играта.

Централата отнесе сериозни критики за ценовата си политика спрямо феновете. По данни на TicketData, пропуските за двубоите са се продавали на цени от 60 до над 10 000 долара. Така средната стойност за входен билет е надхвърлила 900 долара.

Мащабът на развлекателния бизнес

Огромната икономическа машина на първенството засенчи дори Олимпийските игри по търговски показатели. Критиците на модерния футбол отново повдигнаха въпроса дали комерсиализацията не убива духа на играта.

Грандиозното шоу на полувремето, което е първото в историята на Мондиала, събра на една сцена звезди от ранга на Мадона, Джъстин Бийбър, корейската група BTS и Шакира. Това пък разтегли почивката до над 27 минути - перфектен терен за реклама и още приходи.

Футболът в момента е най-мощният и доходоносен развлекателен бизнес в света. Финалът на Световното, по прогнози на Business Stats, е достигнал глобална телевизионна и стрийминг аудитория от около 1,8 милиарда зрители.