Международната федерация по футбол (ФИФА) е напът да направи исторически прецедент в спортния бизнес, като за първи път в историята си се отвори за външни частни инвеститори.

Организацията подготвя продажбата на миноритарен дял в ново търговско дружество с оценка от близо 20 милиарда долара, съобщава Financial Times.

С този ход ръководният орган цели да капитализира рекордния търговски и спонсорски успех около Световното, което генерира приходи от над 9 милиарда долара според предварителните оценки.

Без право на глас

ФИФА планира да продаде близо 20% от дяла в новото дружество. Целта е да се привлекат между 3,5 и 4,2 милиарда долара външен капитал. Според Financial Times, организацията, която ще помещава активите на FIFA за излъчване и спонсорство, се сформира с помощта на JPMorgan Chase.

Новата компания ще обедини управлението на всички медийни права, спонсорски договори, мърчандайзинг и продажба на билети за големите турнири.

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Външните пари обаче няма да донесат със себе си право на глас. ФИФА запазва абсолютен контрол върху календара и правилата на играта, а инвеститорите остават пасивни партньори без оперативни функции.

Сделката не предвижда и изплащане на редовни дивиденти. Купувачите залагат изцяло на това, че стойността на новата компания ще расте в бъдеще.

Връзки с Тръмп и арабите

Преговорите са в напреднала фаза с инвестиционния фонд Thrive Eternal , основан от милиардера Джошуа Къшнър. Той е брат на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

На 5 декември 2025 г., по време на официалния жребий за Световното първенство във Вашингтон, ФИФА изненадващо учреди изцяло ново отличие - "Награда за мир", която получи именно Тръмп.

Джаред бе старши съветник в Белия дом по време на първия мандат на Доналд Тръмп и изигра ключова роля в Близкия изток чрез "Авраамовите споразумения".

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Thrive Eternal е силно подкрепян от суверенни фондове от Персийския залив, особено от Саудитска Арабия и ОАЕ. Джаред Къшнър също управлява милиарди от арабския регион чрез своята фирма Affinity Partners .

Това поражда съмнения сред европейските критици, че зад сделката стои скрито влияние на близкоизточни държави.