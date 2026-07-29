Международната федерация по футбол (ФИФА) е напът да направи исторически прецедент в спортния бизнес, като за първи път в историята си се отвори за външни частни инвеститори.

Организацията подготвя продажбата на миноритарен дял в ново търговско дружество с оценка от близо 20 милиарда долара, съобщава Financial Times.

С този ход ръководният орган цели да капитализира рекордния търговски и спонсорски успех около Световното, което генерира приходи от над 9 милиарда долара според предварителните оценки.

Испания взе купата, а ФИФА - 9 милиарда долара от Световното

Испания взе купата, а ФИФА - 9 милиарда долара от Световното

Това е най-мащабното футболно първенство в историята на спорта

Без право на глас

ФИФА планира да продаде близо 20% от дяла в новото дружество. Целта е да се привлекат между 3,5 и 4,2 милиарда долара външен капитал. Според Financial Times, организацията, която ще помещава активите на FIFA за излъчване и спонсорство, се сформира с помощта на JPMorgan Chase.

Новата компания ще обедини управлението на всички медийни права, спонсорски договори, мърчандайзинг и продажба на билети за големите турнири.

Снимка 771368

Източник: iStock

Външните пари обаче няма да донесат със себе си право на глас. ФИФА запазва абсолютен контрол върху календара и правилата на играта, а инвеститорите остават пасивни партньори без оперативни функции.

Сделката не предвижда и изплащане на редовни дивиденти. Купувачите залагат изцяло на това, че стойността на новата компания ще расте в бъдеще.

Може ли победата на Испания на Световното първенство по футбол да фалира домакинствата?

Може ли победата на Испания на Световното първенство по футбол да фалира домакинствата?

Поставят се екрани на площадите, баровете се пълнят, а феновете гледат пред телевизора... с бира в ръка

Връзки с Тръмп и арабите

Преговорите са в напреднала фаза с инвестиционния фонд Thrive Eternal, основан от милиардера Джошуа Къшнър. Той е брат на Джаред Къшнър, зет на американския президент Доналд Тръмп.

На 5 декември 2025 г., по време на официалния жребий за Световното първенство във Вашингтон, ФИФА изненадващо учреди изцяло ново отличие - "Награда за мир", която получи именно Тръмп.

Джаред бе старши съветник в Белия дом по време на първия мандат на Доналд Тръмп и изигра ключова роля в Близкия изток чрез "Авраамовите споразумения".

Снимка 771587

Източник: GettyImages

Thrive Eternal е силно подкрепян от суверенни фондове от Персийския залив, особено от Саудитска Арабия и ОАЕ. Джаред Къшнър също управлява милиарди от арабския регион чрез своята фирма Affinity Partners.

Това поражда съмнения сред европейските критици, че зад сделката стои скрито влияние на близкоизточни държави.

Биреният бранш не очаква даже Световното да вдигне консумацията у нас

Биреният бранш не очаква даже Световното да вдигне консумацията у нас

Инфлацията и променящите се предпочитания на младите хора влияят сериозно на пазара