Автопаркът на Народното събрание съвсем скоро ще се обогати със 70 чисто нови возила. Те ще бъдат предоставени на институцията при условията на дългосрочен наем за 4-годишен период.
Сумата по обществената поръчка е 4,5 млн. лева без ДДС.
След състезание с шестима участници, за изпълнител е избрана лизинговата компания "Релийз" ЕООД, която ще достави Skoda Superb и Skoda Enyaq. Любопитно е, че победителят в надпреварата е направил по-добра оферта даже от вносителя на чешката марка у нас - "Еуратек".
От изпълнителя се очаква да плаща ГТП, пътна помощ, както и застраховките "Гражданска отговорност" и "Каско" на возилата и при невъзможност дадена щета да се отстрани в рамките на 5 дни да осигури идентичен заместващ автомобил.
Какво получават депутатите?
Около Народното събрание ще виждаме общо 57 броя Skoda Superb Selection. Избрана е модификацията с двулитров бензинов двигател с турбо и 265 конски сили. Скоростната кутия е автоматична, а задвижването е на четирите колела.
Към стандартното оборудване на най-големия седан на Skoda са прибавени следните екстри:
- Цвят черна перла металик;
- Кожен салон, предни седалки с електрическо управление, разделено управление на подгрева и функция за масаж;
- Удължена гаранция до 5 години или 150 000 километра;
- Пакет с LED матрични фарове, допълнителни фарове за мъгла и задни светлини с анимиран пътепоказател.
Лимитният пробег по договора на всеки автомобил е 130 000 километра. За всеки километър над него НС ще дължи още пари.
Още 13 Skoda Enyaq 85 ще бъдат взети на оперативен лизинг в рамките на изискването за чисти превозни средства, регламентирано в евродиректива.
Те са с електромотор с мощност от 285 конски сили и предно предаване. Цветът отново е черна перла металик, а гаранцията е удължена до 5 години или 100 000 километра. Толкова е и лимитният пробег.
Допълнителните екстри включват алармена инсталация и пълен пакет MAXX, който включва допълнително обезшумяване, различни асистенти за водача, механични щори на задните странични стъкла и т.н.
Участници в процедурата са задали въпроса защо е необходима толкова голяма мощност, като отговорът на администрацията на Народното събрание е, че става дума за автомобили със специален режим на движение - а той включва и по-висока от максимално разрешената скорост.
Договорът с "Релийз" ЕООД е подписан на 27 март, а кадри на bTV показват, че колите вече са готови за предаване.
Любопитен факт е, че Народното събрание в момента търси изпълнител по друга автомобилна поръчка - за поддръжка. От нея се разбира, че в парламентарния автопарк явно ще се засекат модерният електромобил Skoda Enyaq и... емблематичният съветски УАЗ 452.