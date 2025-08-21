Изключително мащабно преоборудване на автопарка си започва МВР. Силовото ведомство купува 575 леки автомобила, 405 джипа, 205 универсални мотора и 80 спортни за общо около 126,5 млн. лева.

По обособените позиции в обществената поръчка, за която първо Дир.бг писа, вече има подадени конкретни оферти.

За леки автомобили вътрешното министерство е заделило 60,1 млн. лева. Новите патрулки ще са комбита с предно или задно предаване и с двигатели с мощност от поне 190 конски сили. Може да бъдат дизелови или бензинови и с ръчни или автоматични скорости.

На практика цената на един автомобил излиза около 105 хиляди лева.

Желаещите да доставят патрулките са:

"Мото Пфое" ЕООД, които внасят у нас Ford, Jaguar, Volvo и Land Rover. Те доставят джиповете Defender на "Гранична полиция";

"Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД - компания, която е доставяла както патрулки VW Golf за МВР, така и специализирани автомобили за различни ведомства и подвижен състав за градския транспорт на български градове;

"Бохемия Екипауто" ООД - дружество, което поддържа автомобили Skoda и което доставя Skoda Kodiaq за силовото министерство.

За джиповете са заделени 54,5 млн. лева или по около 135 000 лева на високопроходим автомобил с 4х4 задвижване. Тук желаещите са "Авто инженеринг холдинг груп" ЕООД и "Бохемия Екипауто" ООД.

При моторите е интересно изискването за спортно-шосейните модели - максимална скорост от поне 200 км/ч. Единствената оферта е на "Ауто Бавария" ООД, което вече е доставяло на силовото министерство мотори BMW.

Срокът за подаване на оферти изтече на 1 юли и от документацията става ясно, че през есента се очаква подписване на договори.

Парите трябва да дойдат от Фонда за безопасност на движението, в който влизат постъпленията от глоби за нарушения, установени с технически средства. Решението на МВР да използва именно този източник на средства за нови патрулки е най-меко казано спорно, като според някои експерти този фонд трябва да се използва за реално обезопасяване на пътищата, а не за чисто нови полицейски возила.