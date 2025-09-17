Американският долар достигна четиригодишен минимум спрямо еврото във вторник, като инвеститорите залагат на понижение на лихвените проценти от страна на Федералния резерв тази седмица. Еврото се укрепи с 0,9% до $1,1867 - най-високото си ниво от септември 2021 г., съобщава "Ройтерс".

Доларовият индекс, който проследява американската валута спрямо кошница от шест основни валути, падна с 0,7% до 96 636 пункта - най-ниското си ниво от 1 юли. Валутата, която се беше стабилизирала в последните месеци след значителен спад по-рано тази година, отново е под натиск поради нарастващите очаквания Фед да възобнови намаляването на лихвите.

Пазарите очакват намаление с 25 базисни точки в сряда, като бързо влошаващите се данни за пазара на труда са ключовият фактор за нарастващите залози за по-меки парични политики в последните седмици. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също възобнови призивите си за агресивно лихвено облекчаване.

Доларът получи малко облекчение от данните в понеделник, които показаха, че американските търговски продажби са се увеличили повече от очакваното през август. Въпреки това, инвеститорите остават загрижени за икономическия растеж на САЩ заради слабостта на пазара на труда и растящите цени на стоките поради митата върху вноса.

Заседанието на Фед е особено, тъй като в него участват както набързо одобрения от Сената Стивън Мирън, така и Лиса Кук, която той трябваше да замени, но съдът остави в управлението на Федералния резерв. Това се очаква сериозно да разбуни духовете в рамките на институцията, в която за последно е вземано решение без консенсус през 1988 г.