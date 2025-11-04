Пазарът на електронните ваучери за храна в България продължава да се развива динамично.

Появяват се иновативни гъвкави решения за улесняване на служителите.

Един от предпочитаните партньори на работодателите в България - Pluxee, прави транспорта по-лесен с първа по рода си услуга Pluxee Mobility.

През последните години привличането и задържането на таланти се превърна в едно от най-големите предизвикателства за работодателите. Компаниите се изправят пред недостиг на квалифицирани кадри и нарастващи очаквания на служителите за обещаващи перспективи за развитие и конкурентно възнаграждение. Все по-често именно социалните пакети и придобивки накланят везните при избора на работодател. Допълнителното здравно осигуряване и ваучерите за храна са само пример за подобен тип придобивки, които се превърнаха в неразделна част от корпоративната култура.

Според независими проучвания транспортът е в топ 5 на най-желаните социални придобивки у нас. Въпреки това в повечето компании той продължава да се предлага с редица ограничения, като форматите често се изчерпват с транспортна надбавка, служебен автобус или възстановяване на разходите за гориво. Тези решения са удобни за работодателя, но често не отговарят на разнообразните нужди на служителите. Някои пътуват ежедневно с градски транспорт, други предпочитат кола под наем или споделено пътуване, трети залагат на електрически тротинетки или велосипеди.

Точно тук Pluxee България вижда възможност за промяна. Компанията, известна с иновативните си решения за социални придобивки, представя Pluxee Mobility. Това е нова услуга, която превръща транспорта в гъвкава, модерна и устойчива придобивка. Идеята е проста, но много ефективна: работодателят осигурява месечен транспортен бюджет, а служителят сам решава как да го използва.

Pluxee Mobility предоставя свободата всеки да избере удобен начин за придвижване според начина си на живот и нуждите си, без значение дали ще инвестира в карта за градски транспорт, гориво за собствен автомобил, такси, споделена електрическа кола или дори в услуги като автомивка, годишен технически преглед и паркинг.

Всичко това е достъпно на едно място чрез мобилното приложение Pluxee Mobility, което предлага и специални отстъпки от партньори в цялата страна. Това е първият по рода си модел на българския пазар, който обединява всички основни видове транспорт и разнообразни свързани услуги в единна платформа, разработена от Pluxee Bulgaria в партньорство с българската компания Re:benefit.

"Дейността на нашата компания е основана на непрекъснат стремеж за добавяне на стойност към партньорството ни с клиенти, партньори и потребители. Pluxee Mobility е крачка в тази посока. С тази нова гъвкава услуга искаме да бъдем партньор на компаниите в желанието им да дават повече свобода на избор на екипите си, улеснявайки ежедневието им.

В същото време услугата помага на работодателите да покажат грижа към служителите си със социална придобивка, която всеки от тях може да използва за придвижване до работното място с предпочитано транспортно средство и допълнителни услуги в приложението Pluxee Mobility", коментира оперативният директор на Pluxee Bulgaria, Мариус Попеску.

Решението Pluxee Mobility предоставя цялостна екосистема за мобилност, която не просто улеснява служителите, но и помага на компаниите да управляват и проследяват разходите по прозрачен начин. Целта е да се предложи модел, който е едновременно гъвкав, практичен и справедлив за всички служители. От една страна за компаниите това означава възможност да осигурят по-модерен и адаптивен пакет от допълнителни придобивки, съобразен с реалните потребности на екипите им.

Същевременно с това работодателите получават по-добър контрол върху бюджета, по-малко административна тежест и по-прецизно планиране на средствата за екипа. Това е стъпка към ново разбиране за социалните придобивки - такива, които отговарят не само на очакванията за комфорт, но и на съвременните ценности за гъвкавост, отговорност и свобода на избора.