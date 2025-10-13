Недостигът на кадри вече оказва влияние върху икономиката на страната. Много бизнеси се развиват по-бавно от желанието си заради липсата на персонал, показват данните на компаниите. Това кара различните дружества и асоциации да прилагат и различни методи за привличане на кадри, съобщава БНТ.

Сред секторите с остра нужда от хора са здравеопазването, селското стопанство, туризмът и строителството.

В същото време, има браншове с излишък като финансите, банките и застраховането. Там на практика няма свободни работни места.

"В последните години браншът ни е в подем. Мога да кажа, че от тази година за първи път от създаването на камарата имаме повече от 8000 регистрирани строители в централния и професионален регистър. Но като цяло ние определено имаме нужда от работна ръка", коментира пред обществената телевизия Любомир Качамаков от Управителния съвет на Камарата на строителите в България.

Браншът внася активно служители от трети страни, има и платформа за намиране на работа и привличане на българи от чужбина обратно у нас, а също така и се организират срещи със студенти в УАСГ.

"Не сме правили статистика точно колко бройки са необходими на сектора, но в никакъв случай не са малко, защото в моята фирма, ние ако намерим квалифицирани работници, бихме могли да увеличим персонала с 10%.", заявява Качамаков.

Една много противоречива картина

"Това, което виждаме, е една много противоречива картина, рекордна безработица, падаме под 5%. Няма да се учудя и 4 да стигнем. От другата страна - рекордно връщане на българи от чужбина, от третата страна - рекорден внос и остават поне 200 хиляди свободни работни места", обяснява HR експертът Георги Първанов.

Макар една от сериозните перспективи за бизнеса да е връщането на българите от чужбина, това не се случва с необходимите темпове. Първанов очаква "около 40-60 хиляди нетно връщане". Основно се връщат хора от Северна Европа и Северна Америка: "Самите страни са променени, инфлацията и при тях е огромна. Това, което им остава в края на деня не е много, данъците са много по-високи в България. От друга страна виждат тук все повече интересни възможности в различни бизнеси".

Един от факторите да не се връщат са заплатите у нас. Въпреки че статистиката отчита увеличение на възнагражденията, това все още не е преимущество.

"Ръстът на заплатите в момента е около 13-14% и още не е свършила годината. През последните години също беше двуцифрен над 10%. Но е важно от каква база се тръгва, България тръгва от едни от най-ниските заплати в Европейския съюз.", обяснява Първанов.