Голяма част от поколението Z вече е активно на пазара на труда. Сега експертите насочват поглед към мечтите и стремежите на най-младата генерация, родена и израснала напълно под знака на технологиите. Изследователи от GWI провеждат онлайн анкета сред повече от 21 хиляди деца на възраст между 8 и 15 години в 18 държави по целия свят, за да определят нагласите на поколението Алфа (родените след 2010) към света.

Какъв искаш да бъдеш, като пораснеш?

Най-популярната област на развитие сред момчетата е науката и инженерството - 30% от анкетираните посочват именно нея, показват резултатите. Тя е и сред предпочитаните от момичетата, като процентът там е сравнително по-малък - 17.

За сметка на това, момичетата изявяват по-голям интерес към професии, свързани с изкуството. 21% от тях посочват, че искат да се занимават с музика, танци, рисуване или актьорска игра. От друга страна, едва 11% от мъжкия пол избира артистична професия.

Големи разлики се забелязват и в сферата на образованието, която е избрана от 16% от момичетата и едва 7% от момчетата, както и тази на разработването на видеоигри, където мъжкият пол доминира с 25%, в сравнение с 10% при женския.

Не е изненада, че мечтата на почти всяко пето момче е да бъде професионален атлет. Сред момичетата обаче такова желание проявяват едва 6%.

Източник: iStock

Немалка част от поколението Алфа иска да работи в сферата на здравеопазването - 19% от момичетата и 14% от момчетата, а в тази на ветеринарната медицина - съответно 7% и 3%.

Макар правото да е сред най-търсените специалности в родните университети, според глобалното проучване на GWI адвокат иска да стане всяко десето момиче, а при момчетата - всяко тринадесето.

Данните показват една силно положителна тенденция - 54% от анкетираните момичета смятат, че могат да вършат всяка работа, която пожелаят. Това се забелязва и от отговорите им, в които преобладават професии, които преди десетилетия са се считали за мъжки - медицина, право, журналистика.

От какво се нуждае пазарът?

Въпреки притесненията за пренасищане на IT сектора, проучване на Euronews показва, че най-много обяви за работа през 2025 година в Европа има именно за специалисти по информационни и комуникационни технологии.

Веднага след тях са тези за разработчици на софтуер и приложения, както и инженери. Следващите места обаче са заети от работниците в производството и транспорта, продавачи и техници по физически и инженерни науки.

Източник: iStock

В топ 10 на най-търсените професии според анализа попадат също мениджъри по продажби и маркетинг, административни служители и финансови и математически специалисти.

В България ситуацията е по-различна

Според Агенцията по заетостта родният бизнес се нуждае от работници и специалисти в сферите на строителството, шивачките услуги, транспорта, кулинарията и счетоводството. Системата изпитва също недостиг на лекари и медицински сестри, машинни инженери, учители и фармацевти.

Източник: iStock

Според Агенцията 66,7% oт paбoтoдaтeлитe y нac oчaĸвaт зaтpyднeния пpи нaмиpaнeтo нa нeoбxoдимитe ĸaдpи, съобщи по-рано Money.bg. Кaтo ocнoвнa пpичинa посочват липcaтa нa дocтaтъчнa ĸвaлифиĸaция cpeд ĸaндидaтитe.

Макар технологиите да са нещо обикновено за поколението Алфа, представителите му далеч не се ограничават до тази сфера. Напротив, традиционните професии като лекар, инженер и учител са сред най-предпочитаните. Изкуствата също не остават на заден план, като към тях можем да прибавим дори разработването на компютърни игри.

Изненадващо е, че едва около 10% и от двата пола искат да бъдат създатели на съдържание в социалните мрежи или така наречените ютубъри и инфлуенсъри.

Стремежите на анкетираните показват, че макар и млади, представителите на поколението Алфа имат обективна представа за света и бъдещите нужди на пазара на труда.