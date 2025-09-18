Броят на отворените позиции в най-големия сайт за търсене на работа в България сега е около 37 хил., което е сериозен спад от обичайните за предишни години - 46 хил. нови работни места. Около 12 хил. от тях са за София, а останалата част - за страната. Това каза в интервю за БНР Георги Първанов - експерт по "човешки ресурси", както и член на УС на Българската асоциация за управление на хора и на Българската конфедерация по заетостта.

По данни на Агенцията по заетостта, регистрираната безработица у нас към края на август е 5,2%

По думите на експерта, "има трайно спадане на отворените работни позиции и много сериозно спадане в най-високия сегмент, т.е. липса или много малко предлагане на високи мениджърски позиции.

В момента работодателите са малко по-внимателни, когато им предстои разширяване на екипа. Задържат или намаляват позициите, които търсят, подчерта експертът." Той отчете траен спад на компаниите, които планират разширяване на екипа си.

Причината за намаляване на офертите за нови работни позиции няма директна връзка с приемането на еврото у нас, но "през тази година, както и предните, няма големи чуждестранни инвестиции у нас. Освен това, най-голямата икономика в Европа, германската, вече 2 години е в рецесия, а ние сме свързани с нея.

Същевременно има огромен внос за работници от трети страни (извън ЕС), по официална информация броят им може да стигне 50 хил.

Същевременно обаче се наблюдава недостиг при по-високи позиции, като медицина, образование, както и шофьори."

По думите на Първанов, забелязва се ръст на търсенето на почасова работа и работа по проект(и).

"Откакто се занимавам с човешки ресурси, не съм виждал такова връщане на българи от чужбина", отбеляза експертът пред БНР. Той допълни, че от идващите обратно у нас, повечето си търсят работа в средния сегмент (служители, експерти), както и за мениджърски позиции.

"Има все повече такива хора, които са толкова отчаяни от това, което виждат в Париж, Брюксел, Германия, че се връщат дори без сигурна работа у нас и започват да търсят. По-голямата част са подготвени още отвън и идват с виждане за конкретна работа".

"Няма работодател у нас, който да намалява заплатите", отбеляза експертът по "човешси ресурси". Според него, годишното нарастване на заплатите ще бъде средно с 12-13%, като част от работодателите преоформят по-високо заплащане и коригират (нагоре) бонусната част.

По думите му, очакванията са за висока инфлация поне до края на годината. Затова "работодателите се опитват да задържат добрите служители, вкл. с по-висока заплата".