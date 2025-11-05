Недостигът на кадри като цяло в Украйна е 30%, като в някои сектори достига до 50%, обяви Василий Воскобойник, ръководител на украинската Служба за миграционна политика.

"Има критичен недостиг на кадри в сектори като образование, здравеопазване, строителство и инженерство. В образователната система например, внушителните 40% от свободните работни места остават незаети. Същият висок процент е дефицитът на персонал в здравеопазването и при строителните работници.

В сектора на водоползването, недостигът е около 50%. Така общият дефицит на кадри (квалифицирани и неквалифицирани) достига средно 30% в цялата страна", коментира Воскобойник, съобщи украинската агенция УНИАН.

По думите му, това е причината работодателите в страната да наемат на работа все повече чужденци. Според негови данни, през първата половина на 2025 г. са издадени официално общо 4000 разрешителни за работа в Украйна на граждани на други държави. Експертът обаче отбелязва, че засега не може да се говори за масов приток на трудови мигранти в Украйна.

Според Воскобойник, около 90% от младите хора, напуснали вече Украйна и отшили в чужбина, едва ли ще се върнат обратно. А през юли 2025 г. Министерството на социалната политика на страната съобщи, че населението в трудоспособна възраст в Украйна е намаляло с 40% в сравнение с 2021 година.