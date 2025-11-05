Преди година Зохран Мамдани беше политически непознат. Сега 34-годишният социалист ще стане първият мюсюлманин кмет на Ню Йорк. Профилът му е нехарактерен даже за Демократическата партия и е доказателство за това, че избирателите от новото поколение имат различни ценности и на тях отговарят нов тип лидери.

Роден през октомври 1991 г. в Кампала, Уганда, от родители с индийски произход, Мамдани се мести в Ню Йорк със семейството си на седем години. Учи в гимназията по природни науки в Бронкс, където съосновава първия крикет отбор на училището, и по-късно завършва африканистика, като в колежа е активист за правата на палестинците. Става американски гражданин през 2018 г.

Преди да навлезе в политиката, работи в социалната сфера и консултира хора, застрашени от загуба на дома си заради дългове. През ноември 2020 г. влиза в местния парламент като преди това не е имало нито един представител с корени в Южна Азия, а мюсюлманите са били само двама.

Нетрадиционният път към успеха

Победата на Мамдани е резултат от невероятна поредица от събития - включително тройна изборна надпревара, която раздели центристките избиратели, безцветен набор от кандидати, отслабен действащ кмет и променящото се обществено мнение за Израел. Но тя беше и резултат от способността му умело да използва социалните медии за достигане до по-младите избиратели.

Неговите viral видеоклипове включваха измисляне на термина "халалфлация" и обещание да замрази наемите, преди да се хвърли студените вълни на Кони Айлънд. Други снимки от социалните мрежи го показваха на сватба в метрото, на видео задъхан обясняваше за наемите... докато тича на прочутия маратон на Ню Йорк.

Източник: GettyImages

Особено силно впечатление направи видеото му, в което интервюира цветнокожи нюйоркчани от работническата класа защо гласуваха за Тръмп или изобщо не гласуваха.

Неговото динамично съдържание и упоритостта му да излиза и да се среща с хора - включително и с критиците си, го поставиха в рязък контраст със скандално обременения кандидат от стария гард Андрю Куомо, бившия губернатор, който се кандидатира като независим и се ползваше от подкрепата на ултрабогати донори и корпорации. И Доналд Тръмп.

А Уолстрийт?

Мамдани се концентрира върху нивата на наемите и качеството на живот на хората, грижите за деца и хранителни стоки, като защитава политики като увеличаване на данъците върху най-богатите жители на града, и повишаване на корпоративния данък. Той предлага универсална детска грижа, безплатни автобуси (той дойде на дебат с градски транспорт), общински магазини за хранителни стоки и минимална работна заплата от 30 долара на час.

За финансиране на плановете си иска да вдигне корпоративния данък до 11,5% и да добави плосък данък от 2% за нюйоркчани, които печелят над 1 милион долара годишно. Екипът му твърди, че тези увеличения ще съберат 9 милиарда долара.

Източник: GettyImages

Такива политики не харесаха никак на Уолстрийт. Първоначално шансовете за победа на Мамдани се смятаха за минимални, но неочакваната му победа на първичните избори на демократите през юни разтърси финансовия свят. Компании като Apollo Global Management и Citadel подтикнаха служителите си да отидат да гласуват. Милиардерът мениджър на хедж фонд Бил Акман похарчи над 2 милиона долара, за да попречи на Мамдани.

Парадоксално, именно Акман предложи маслинова клонка късно във вторник вечерта, публикувайки поздравително съобщение: "Сега имаш голяма отговорност. Ако мога да помогна на Ню Йорк, кажи ми как."

Източник: GettyImages

Въпросът сега е как ще си сътрудничат с новия кмет изтъкнатите фигури на финансовия пазар на Ню Йорк, които смятаха за немислимо кметство на Мамдани. "Проблемът засяга обществената безопасност и качеството на живот като цяло. Ако те се движат в грешна посока, всеки работодател ще има трудности да привлече и задържи добри служители", заяви Ед Скайлер, ръководител в Citigroup.

Предизвикателства пред новия кмет

Някои се тревожат за нестабилността, която може да възникне от динамиката между Мамдани и президента Тръмп, който в последния момент подкрепи основния му опонент Куомо. Тръмп заплаши с увеличаване на присъствието на Службата по имиграция и митници и Националната гвардия в града, както и със задържане на 18 милиарда долара федерални средства за инфраструктурни проекти.

Критиците са изразили загриженост, че Мамдани няма достатъчно опит за ефективно управление на най-големия американски град. Тръмп многократно го нарече комунист, макар Мамдани често да отхвърля този етикет. След като обяви победата си, Мамдани се обърна директно към президента: "Доналд Тръмп, тъй като знам, че гледаш, имам две думи за теб: Увеличи звука. За да достигнеш някой от нас, ще трябва да преминеш през всички нас."

Източник: GettyImages новият кмет на Ню Йорк и неговата съпруга Рама Дуваджи, която е художник илюстратор

Подобно на самия Тръмп, Мамдани стигна до изборния успех, като много прецизно фокусира посланията си към фрустрациите на обикновените хора. Президентът обаче е подредил плътно зад себе си целия финансов и технологичен елит на Америка. Ще видим дали младият кмет на Ню Йорк също ще търси общ език с Уолстрийт или ще премери сили с него.