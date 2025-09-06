Бизнес проекти за по-бърз достъп, предимно по въздух, между Европа и Америка има отдавна и са повече, отколкото вероятно предполагате. Един обаче е особено любопитен, като освен това получава и зелена светлина, съобщават от базираната в Бостън компания Spike Aerospace, цитирани от световни медии.

Фирмата разработва Spike S-512 Diplomat - свръхзвуков бизнес самолет, способен да прелети от Ню Йорк до Париж за по-малко от четири часа, без да създава смущаващ звуков удар.

Самолетът е проектиран така, че да осигурява безопасно, тихо и икономично свръхзвуково пътуване както по суша, така и по вода, разбираме от сайта на компанията, която усъвършенства дизайна на корпуса с нисък шум от ударната вълна, за да отговаря на стандартите за шум над сушата. Това потенциално може да отвори пътя за премахване на американската забрана за суперзвукови полети, действаща от 1973 година.

Източник: Aerionsupersonic.com

Надграждайки върху солидна техническа основа от научноизследователска и развойна дейност, заедно с много дизайнерски промени, днес компанията завършва разширено проучване за по-нататъшно усъвършенстване на аеродинамиката, конфигурацията на кабината и характеристиките на ниския шум на своя самолет.

Spike Aerospace иска да внедри в световната авиация свръхзвукови полети за търговска и частна употреба. Нейният флагмански самолет, проектиран да лети тихо над сушата и над водата, има за цел да намали времето за международни пътувания поне наполовина.

"Мисията ни е да свържем света по-бързо, по-ефективно и с по-голям комфорт", е девизът на Spike Aerospace.

Ако революционният проект бъде финализиран, самолетът наистина ще намали времето за пътуване по целия свят. Дали обаче това ще има своята "космическа" цена за потребителите е рано да се каже.