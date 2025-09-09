Столичната община се сдобива с обще двама заместник-кметове. Това обяви във Фейсбук градоначалникът Васил Терзиев.

По негови думи те са доказани професионалисти с богата експертиза и визия за развитие на града.

Считано от 10 септември, Георги Клисурски поема ресор "Финанси и здравеопазване", а Стефан Дъров ще бъде назначен за заместник-кмет в направление "Правен и административен контрол".

Никола Лютов остава на длъжността си зам.-кмет направление "Обществено строителство".

Терзиев посочва, че Георги Клисурски е утвърден експерт с опит в управлението на публичните финанси. Работи като заместник-министър на финансите в периода 2023-2024 г., като е отговарял за държавния бюджет, държавния дълг и финансите на общините. Бил е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и председател на Съвета на директорите на "България Хели Мед Сървиз" ЕАД - дружеството, отговорно за въвеждането в експлоатация на медицинските хеликоптери в страната.

Преди работата си в публичния сектор, придобива опит в някои от най-големите световни компании. Завършил е Американския колеж в София, притежава MBA от Wharton School и магистратура по публична администрация (MPA) от Harvard Kennedy School.

Като основни цели за финансовия ресор в Столична община посочва ефективното и прозрачно бюджетиране, многогодишното планиране на капиталовите инвестиции и използването на максимално широк набор от финансови източници за реализиране на важните проекти за гражданите на София.

За Стефан Дъров столичният кмет отбелязва, че има близо 20 години стаж като адвокат в Софийската адвокатска колегия. През 2006 г. се дипломира в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", със специализация "Правораздаване".

Професионалната му дейност е ориентирана към консултиране и процесуално представителство на лица и организации в съдебни, административни и арбитражни производства, включително пред Европейския съд по правата на човека.

Негов фокус в работата му в Столична община ще бъдат интегрирането на ясни, достъпни и безкомпромисни антикорупционни мерки в дейността на Общината, премахване на нелоялните практики при възлагането на обществени поръчки и въвеждането на ясни правила при възлагане на дейности по процесуално представителство и принудителни събирания на вземания.

До момента Никола Лютов съчетаваше ръководството на два ресора - "Правен и административен контрол" и "Обществено строителство". Сега той ще се фокусира изцяло върху инфраструктурното развитие на столицата.