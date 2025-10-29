Българският офисен пазар не е толкова голям и всеки път, когато се заговори за продажбата на съществуваща или се обяви строежа на нова сграда, всеки разбира за това. Навярно и сега няма да е по-различно.

С дата 16 октомври в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е входирано уведомление за концентрацията между дружествата "Ес Джи Алфа Инвест" ЕАД и "Интерпред - Световен Търговски Център София" АД. Съобщението за това е обявено на сайта на КЗК на 28 октомври.

Но какво седи зад това така лаконично обявление и защо операцията би била една от най-значимите за годината? "Интерпред - Световен Търговски Център София" е търговското дружество, което седи зад управлението на едноименната офисна сграда в столичния район "Изгрев".

B нeгo чpeз peгиcтpиpaнoтo в Люĸceмбypг "Б.P.E." 99.7% дял пpитeжaвa Eдoapдo Mиpoлиo, като ce cдoбива cъc cгpaдaтa пpeз дaлeчнaтa 2002 г. Самият той не е безизвестен. Едноименният му холдинг "Е. Миролио" развива дейност в България в областта на недвижимите имоти, текстила, модната индустрия и винарството чрез "Винарска изба Едоардо Миролио".

От 2018 г. компанията притежава и модната марка DiKa, която освен у нас има магазини и във Франция. В същия момент Interpred - World Trade Center Sofia край метростанция "Жолио Кюри" не е единствената офисна сграда на италианеца с български паспорт. През 2019 г. Миролио придобива още две в София - "Интерпред Цар Борис" и "Интерпред Бояна", които оттогава развива като бизнес имоти.

Източник: Google Earth Сградата от птичи поглед.

Първата, на бул. "Цар Борис III" 159, преди е приютявала телевизия TV7 и офисите на Цветан Василев. Втората, на ул. "Спас Соколов" 3 в "Манастирски ливади", е била изградена за bTV, но впоследствие преминава през собствеността на "Българска медийна компания" на Ирена Кръстева и Делян Пеевски, преди да бъде закупена от Миролио.

Според последния ѝ отчет в Търговския регистър (ТР) приходите на "Интерпред световен търговски център София" за 2024 г. възлизат на 6,8 млн. лв., а нетната печалба - на 1,9 млн. лв. От своя страна спopeд ĸoнcoлидиpaния финaнcoв oтчeт нa "E.Mиpoлиo" пpиxoдитe нa гpyпaтa ca 289.6 млн. лв., a пeчaлбaтa пpeди дaнъци e в paзмep нa мaлĸo нaд 17 млн. лв.

Купувач с политическо минало

Придобиващото дружеството "Ес Джи Алфа Инвест" е регистрирано на 12 септември тази година - буквално няколко дни преди от Money.bg да съобщим, че има инвеститорски интерес към Interpred.

Според ТР едноличен собственик на новоучреденото търговско дружество е "Ес Джи Прайм Инвест", което е създадено месец по-рано. Негов краен собственик с дял 99,99% от капитала е Иван Антонов.

Освен него в борда на директорите участват още Борислав Моравенов и Виктор Цонев. В същата конфигурация тримата участват и в управлението на "Ес Джи Инвест -1", което седи зад може би най-големия жилищен комплекс в Пловдив - Residential Park Plovdiv. По проект той трябва да е с общо 60 сгради с РЗП 380 хил. кв. м. Първият етап е пред завършване, а изкопите за втория са вече направени.

В мандат 2009 - 2013 г. Иван Антонов е кмет на меката на католическата общност в страната - община Раковски. До 2019 г. заедно с Виктор Цонев вземат участие в съвета на директорите на "Инса Ойл Холдинг" на Георги Самуилов. Според Търгонския регистър, в продължение на няколко месеца след създаването на дружеството Иван Антонов дори е бил негов едноличен собственик - до май 2019 г.

Според публикации в пловдивски медии има голяма вероятност зад Residential Park Plovdiv да седи именно Самуилов. Това така и не е потвърдено, като Антонов не веднъж е отказвал да коментира.

Сграда за продан

Сградата на Interpred - WTC Sofia е завършена през 1986 г. и разполага с 12 надземни и 3 подземни етажа в две крила, с обща разгъната площ от 33,6 хил. кв. м. Отдаваемите площи са 17,6 хил. кв. м, от които 15 250 кв. м са офиси.

Комплексът включва още ресторант, винарна, столова с кафе-бар и панорамен бар с обща площ 1200 кв. м, както и конферентен център от 1150 кв. м с десет зали, побиращи между 8 и 275 души.

На разположение са подземен гараж със 150 паркоместа и открит с капацитет 178 автомобила. Допълнителни 90 места се намират в двуетажен подземен гараж до метростанция "Жолио Кюри".