Собственикът на "Инса Ойл" Георги Самуилов е купил от семейството на Симеон Сакскобургготски царската вила в село Баня, съобщават кореспондентите на БНР и "24 часа".

И двете медии твърдят, че стойността на сделката е приблизително 2,5 млн. лева, като от общината в Карлово са потвърдили, че са постъпили отчисления от данък придобиване.

"Още не съм взел решение какво да правя с къщата в Баня. Това е частна инвестиция. Може би тепърва ще мисля как да я развивам", коментира Самуилов пред "24 часа".

Лятната резиденция на цар Борис III е построена през 1929-1930 г. и е единствената частна къща, строена от него.

След отмяната на монархията имотът е използван за представителни нужди, последно (до реституцията си през 1998 г.) - от ВМЗ-Сопот. Освен това той привличаше и туристи от България и света. През последните години обаче състоянието на двореца и парка му от 10 декара е видимо влошено.

Така от над 10 години в медийното пространство се въртят информации за предстояща продажба. През юни царската вила се появи и в сайт за недвижими имоти. В обявата се посочваше, че "Новият собственик може да превърне Двореца в бутиков хотел с високо историческо значение", като има "възможност за изграждане на допълнителни сгради или съоръжения върху незастроената площ".

Скоро след появата на обявата онлайн, сдружението "Заедно за град Баня" излезе с отворено писмо с призив държавата да откупи двореца и да го превърне в културен център. Сега, когато е ясно, че вече царското семейство вече няма общо с имота, жителите на Баня ще търсят контакт с новия собственик.

"За нас е важно дворецът в Баня да се стопанисва адекватно и в съответствие с неговото значение като част от недвижимото културно наследство на България и нейната история. Ще настояваме също така да има зона за публичен достъп до обекта или части от него", заяви пред БНР Мартин Стоянов от сдружението.