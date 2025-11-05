Европейската комисия представи в сряда амбициозен план за значително съкращаване на времето за пътуване с влак между големите европейски градове до 2040 г. Сред приоритетните проекти е високоскоростната линия София-Атина, която ще намали пътуването от сегашните 13 часа и 40 минути до едва шест часа.

"Подобряването на времето за пътуване между столиците в Европа е осезаем и прагматичен резултат от нашата воля да направим Европа по-обединена и по-ефективна", заяви зам.-председателят на Европейската комисия Рафаеле Фито.

Планът за действие за високоскоростни железници очертава стъпките, необходими за създаване на по-бърза, по-оперативно съвместима и по-добре свързана европейска мрежа до 2040 г. Целта е свързването на големи градове със скорости от 200 километра в час и повече, като при икономическа целесъобразност се предвиждат скорости значително над 250 км/ч.

Освен трасето София-Атина, предвидените високоскоростни отсечки включват линиите Будапеща-Букурещ, Берлин-Копенхаген, Берлин-Прага-Виена, Париж-Мадрид-Лисабон и Мюнхен-Рим, както и подобрена свързаност между балтийските столици. Пътниците ще могат да пътуват от Берлин до Копенхаген за четири часа вместо сегашните седем, а Виена и Берлин ще бъдат свързани с пътуване от четири часа и половина вместо осем часа и десет минути.

За реализирането на визията комисията предлага четири ключови направления на действие.

Премахване на трансграничните "тесни места" и идентифициране на участъци, позволяващи развиването на над 250 км/ч при разумна инвестиция.

Разработване на координирана стратегия за финансиране, включваща стратегичен диалог с държавите членки, индустрията и финансистите, водещ до Сделка за високоскоростни железници за мобилизиране на необходимите инвестиции.

Подобряване на условията за железопътната индустрия и операторите чрез по-атрактивна регулаторна среда, подобряване на трансграничните системи за продажба на билети и резервации, подкрепа за пазар на машини и вагони втора употреба, както и насърчаване на научноизследователската дейност.

Засилване на управлението на ниво ЕС - по отношение на стандартизация и координация в инфраструктурата.

Основната цел на промените е заместването на късите полети със самолет заради стремежа за намаляване на замърсяването. Комисията подчерта, че железопътният транспорт понастоящем отговаря за едва 0,3% от емисиите в транспортния сектор, докато автомобилният транспорт генерира 73,2%, а гражданската авиация - 11,8%.

Планът ще допринесе и за разтоварване на пътищата, освобождаване на капацитет по конвенционалните линии за нощни влакове и товарен транспорт, както и за подобряване на военната мобилност. Предвижда се също укрепване на конкурентоспособността на Европа в туризма и индустрията, посочват от Брюксел.

Паралелно с железопътните проекти, ЕК предвижда до 2027 г. да бъдат осигурени близо три милиарда евро за развитието на "чисти" самолетни горива, като до 2035 г. за тази цел се планира насочването на 100 милиарда евро.