"Доверие Брико" АД - дружеството, което у нас представлява веригата Mr. Bricolage, окончателно придоби Търговци център "Доверие - Бриколаж" на столичния булевард "Цариградско шосе".
Сумата по сделката за големия строителен хипермаркет е 18 млн. евро без ДДС, става ясно от официално съобщение на продавача Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ през платформата на Българската фондова борса.
"Доверие Брико" и фонда сключиха предварителен договор още през октомври 2024 г., като крайният срок за финализиране на продажбата беше през този месец.
Mr. Bricolage купува магазина си на "Цариградско шосе" за 18 млн. евро
Продавачът го придоби за 3 пъти по-малко пари преди 18 години
Обектът влезе е портфолиото на фонда през 2006 г. Тогава стой плати 6 млн. евро за имота, който е с площ от 15 дка и в рамките на който е изграден магазинът с РЗП от над 7600 квадратни метра.
Тогава дружеството сключи с "Доверие Брико" 10-годишен договор за наем. Според "Инвестор" последният анекс по него е от 2020 г. и е до 2026 г.
По аналогичен начин през същата година беше придобит Търговски център "Доверие - Бриколаж" и във Варна. Цената му беше 4 млн. евро. "Господинови строймаркет" купиха обекта през 2022 г., но все още са само наемодатели - не са го заменили с обект от своята верига.
Mr. Bricolage завъртя оборот от 1 млрд. лв. за 12 години в България
За този период магазинът е посрещнал 25 млн. и 600 хиляди клиента и е продал 126 млн. и 800 хиляди броя продукти.
Mr. Bricolage е у нас от 2000 г., като първият магазин е именно този на "Цариградско шосе". В момента веригата има 12 обекта в страната.