"Доверие Брико" АД - дружеството, което у нас представлява веригата Mr. Bricolage, окончателно придоби Търговци център "Доверие - Бриколаж" на столичния булевард "Цариградско шосе".

Сумата по сделката за големия строителен хипермаркет е 18 млн. евро без ДДС, става ясно от официално съобщение на продавача Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ през платформата на Българската фондова борса.

"Доверие Брико" и фонда сключиха предварителен договор още през октомври 2024 г., като крайният срок за финализиране на продажбата беше през този месец.

Обектът влезе е портфолиото на фонда през 2006 г. Тогава стой плати 6 млн. евро за имота, който е с площ от 15 дка и в рамките на който е изграден магазинът с РЗП от над 7600 квадратни метра.

Тогава дружеството сключи с "Доверие Брико" 10-годишен договор за наем. Според "Инвестор" последният анекс по него е от 2020 г. и е до 2026 г.

По аналогичен начин през същата година беше придобит Търговски център "Доверие - Бриколаж" и във Варна. Цената му беше 4 млн. евро. "Господинови строймаркет" купиха обекта през 2022 г., но все още са само наемодатели - не са го заменили с обект от своята верига.

Mr. Bricolage е у нас от 2000 г., като първият магазин е именно този на "Цариградско шосе". В момента веригата има 12 обекта в страната.