След исторически ниските нива в началото на годината, делът на свободните офиси в столицата продължава да намалява и към края на юли 2025 г. достига 12,9%. Това показват данните на консултантската компания "Къшман енд Уейкфийлд | Фортън", цитирани от БТА.

Спадът е видим във всички сегменти, но най-осезаем е в централната градска част. По думите на Йоанна Димитрова, мениджър "Офис площи" в компанията, по-широкият център усеща по-слаб натиск, докато по основните пътни артерии свободните площи остават над средните нива.

Брутното усвояване през второто тримесечие е 41 000 кв. м - с 11% по-малко спрямо първите три месеца на годината. Почти две трети от новонаетите офиси са за компании в IT, финансовия сектор и професионални услуги, но се наблюдава и по-голямо разнообразие на наематели - от образование, здравеопазване, производство и минна индустрия.

В структурата на новите сделки се отчита почти двойно нарастване на разширяванията и преместванията, докато подновяванията намаляват наполовина. Около 80% от новонаетите площи са в центъра и по бул. "Цариградско шосе", "Черни връх" и "България".

Предлагането остава стабилно, като инвеститорите действат предпазливо заради наличните 300 000 кв. м свободни площи и глобалната икономическа несигурност. Пример за внимателния подход е проектът за сграда А3 в Sofia Airport Center, чиято реализация е разделена на три фази и се очаква да приключи най-рано в края на 2028 г.

Наемите за офиси клас А в центъра достигат 20 евро/кв. м за сгради с едноцифрен процент свободни площи. По главните булеварди стойностите са между 14 и 18 евро, а таксите за поддръжка остават 3,5 евро/кв. м. Доходността на първокласните офиси пада до 7,25%.

През първото тримесечие на 2025 г. пазарът показа по-висока наемна активност спрямо година по-рано и надхвърли средните нива за последните пет години с общо 46 000 кв. м усвоени площи, сочат данните на "Къшман енд Уейкфийлд | Фортън".