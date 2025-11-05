Манхатън е един от най-скъпите квартали в Ню Йорк. Благодарение на киното се е превърнал в синоним на елит, престиж и въплъщение на реализираната американска мечта. Това предполага интерес от страна на богаташи и инвеститори, които виждат възможност за голяма печалба.

Доклад на брокерската агенция за луксозни имоти Brown Harris Stevens показва, че в периода юли 2024 г. - юни 2025 г. повече една трета от кондо апартаментите в квартала са продадени на загуба, като тези резултати не включват разходите за ремонт и трансакциите, които в Манхатън са между 6% и 10%.

За сравнение, на национално ниво едва 2% от хората, които са купили имоти преди пандемията, рискуват да го продадат на загуба, отбелязва брокерската агенция Redfin.

Предвид повишаващите се цени и броя на сделките, тази новина изненадва анализаторите. Оказва се обаче, че стойността на един квадратен метър не се е променила значително през изминалото десетилетие, което контрастира с тенденцията за поскъпване на жилищния пазар в САЩ.

Източник: iStock

Въпреки това, цените в Манхатън продължават да бъдат сред най-високите в страната, като средната стойност на кв.м. през последното тримесечие е 1,86 милиона долара. Тези на студиата и едностайните апартаменти са се понижили, докато тези с две или повече стаи отбелязват покачване.

Размерът на печалбата варира според годината, в която първоначално е закупен имотът. Така тези, които са инвестирали в апартамент преди края на 2010 г. и са продали в анализирания период, са реализирали печалби между 29% и 45%. Закупените жилища между 2011 г. и 2015 г. са донесли на собствениците си значително по-малко от препродаването им - 11%. Експертите отдават това на повишаването на цените след финансовата криза.

Най-лоши резултати отбелязват имотите, купени в периода 2016-2020 г. Половината от инвеститорите са продали на загуба между 0,3% и 2,6%, в която не влизат данъците, таксите за ремонтни дейности и трансакциите. Инфлацията също не е взета предвид.

"Така че, ако бях инвестирал в апартамент в Манхатън през септември 2015 г. (близо до пика) и бях го продал през август 2025 г. за същата номинална цена, с 0% номинална доходност, всъщност щях да загубя 36% в реално изражение. Това е изненадващо, тъй като много хора смятат недвижимите имоти за добра защита от инфлация", обясни пред CNBC Стийн Ван Нийвербург - съдиректор на Центъра за недвижими имоти "Пол Милщайн" във Висшето училище по бизнес към Колумбийския университет.

Въпреки това, другата част са реализирали до 18% печалба.

Купените апартаменти през предходните четири години са донесли на собствениците си между 4 и 10 процента след препродаването им през 2025 година.

Източник: Getty Images

Причините за негативните резултати варират от законодателни промени при наемите и данъчните облекчения за местните власти до миграцията на хора с по-високи доходи по време на пандемията. Наближаващите кметски избори правят купувачите предпазливи, което води до повече наемане на имоти, отколкото на купуването им, дори да разполагат с по-високи доходи.

Не всички на пазара обаче отбелязват негативни резултати. Най-скъпите апартаменти (над 10 милиона долара) носят значителна печалба на инвеститорите, независимо от годината, в която са придобити. Като причини Джонатан Милър - главен изпълнителен директор на фирмата за оценки и проучвания Miller Samuel, посочи финансовите пазари и възможността за покупка в брой.

Брокерите споделят, че през последното тримесечие се наблюдава повишение в цените на апартаментите в Манхатън - нещо, което не се е случвало от три години.