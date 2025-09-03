В рамките на десетилетие стойността на жилищния фонд в Малта се е увеличила от 30 млрд. евро до внушителните 88 млрд. евро. Основно това е в резултат на спекулативни инвестиции и недостиг на земя. Това показва публикуван в понеделник анализ на малтийската Национална статистическа служба (NSO), цитиран от Times of Malta.

Високите цени на имотите често се оправдават от страна на инвеститорите и предприемачите с поскъпването на строителните материали и услугите по извозване на отпадъци. Според анализа на NSO, обаче, нарастването на стойността на земята далеч е надхвърлило увеличението на строителните разходи.

Все пак, огромен ръст има и при строителството. Според документа строителните разходи през 2014 г. са били в размер на 5.6 млрд. евро, а десет години по-късно те вече са 14.6 млрд. евро. Разликата от 9 млрд. евро представлява скок със 160%.

И да - стойността на земята под жилищните сгради се е повишила много по-рязко. За същия период увеличението е с 49.1 млрд. евро или с 200%. При 24.6 млрд. евро преди 10 години, през 2024 г. тя е достигнала 73.7 млрд. евро.

В анализа си малтийската статистическа служба е заключила, че рязкото нарастване стойността на местните имоти "се дължи на оскъдността на земя, високото търсене на централни локации и спекулативните инвестиции".

Данните показват, че в момента земята представлява около 83% от общата стойност на едно жилище, докато строителните разходи формират едва 17%. Според доклада на NSO през 1995 г. земята е представлявала под две трети от стойността на жилището.

През годините къщите традиционно са били най-ценните жилища в островната държава, но съвсем наскоро апартаментите ги изместват. През миналата година стойността на апартаментите е достигнала 39.5 млрд. евро. И въпреки че броят на апартаментите вече е близо три пъти по-голям от този на къщите, последните са на стойност от 33.2 млрд. евро.

По данните на NSO поскъпването на жилищния фонд в Малта се обяснява с редица фактори - увеличаване броя на жилищата, нарастващите разходи за труд и материали, както и "промени в регулациите и засилена строителна активност".

Тези тенденции са особено отчетливи след 2017 г., се посочва е доклада на службата. Той акцентира върху промени в политиките, засилена имиграция и нарастване на краткосрочните наеми като основни двигатели на сектора.

Докладът отбелязва също, че "строителният бум след присъединяването на Малта към ЕС и увеличението както на частните, така и на публичните строителни проекти" са довели до поскъпване на имотите.