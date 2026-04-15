Нетното запълване с природен газ (нетната разлика между обемите на нагнетяване и изтегляне) на подземните газохранилища от страните от ЕС през април вече е достигнало 1,5 милиарда кубически метра, според изчисления на ТАСС, по данни от Gas Infrastructure Europe (GIE).

Така към момента европейските газохранилища като цяло са запълнени на 29,5%, което е общо около 32,3 милиарда кубически метра газ.

Според изискванията на Европейската комисия, страните от ЕС би трябвало да осигурят запълване на газохранилищата си на 90% между 1 октомври и 1 декември всяка година. Освен това, е разрешена до 10% "гъвкавост" в случай на трудни условия за запълване.

По този вачин, нетното нагнетяване в европейските газохранилища до началото на есенно-зимния период на 2026-2027 г. би трябвало да достигне поне 68 милиарда кубически метра газ, за да се отговори на стандарта. Година по-рано Европа успя да постигне едва около 55 милиарда кубически метра запълнени обеми.

Запълването на газохранилищата през идващия летен сезон вероятно ще бъде с газ на по-високи цени, поради засилената конкуренция за наличните обеми втечнен природен газ (LNG) на азиатския пазар след конфликта в Близкия изток. Затова "Газпром" прогнозира, че запълняемостта на европейските подземни газохранилища може да не достигне дори 70% до следващия отоплителен сезон.

Всъщност до средата на април Европа завършва активния отоплителен сезон, като тази година се оказа един от най-дългите, продължил 173 дни. Той е на второ място след отоплителния сезон 2020-2021, който продължи недостижимите 190 дни. Нетното изтегляне на газ през изминаващия отоплителен сезон надхвърли 61 милиарда кубически метра, т.е. с 6,5 милиарда кубически метра повече от обемите, нагнетени миналото лято.