Средното ниво на запълняемост на подземните газохранилища в Европа падна до 28,14% към 28 март, по данни на Gas Infrastructure Europe. Това е с 13 процентни пункта по-ниско от средното за последните пет години, т.е. към края на март европейските газохранилища обикновено са запълнени на около 40% от капацитета си.

Смята се, че периодът от последните дни на март до 20 април е преходният "прозорец" за преминаване от изтегляне газ към запълване на газохранилищата. Преди седмица еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен в специално изявление призова европейският енергиен сектор в отделните страни да започнат запълването на газохранилищата възможно най-скоро.

"Необходимо е незабавно да се предприемат мерки за подготовка за следващата зима, и то по координиран начин. Започването на запълването на газохранилищата възможно най-рано, ще позволи по-дълъг период на нагнетяване на природен газ и адаптиране към пазарните условия, за да се смекчи ценовият натиск и да се избегне пикът в края на лятото", казва еврокомисарят.

Европейските страни обаче продължават да изразходват запасите си от газ, без за ги попълват. През последната седмица средното потребление на газ на денонощие в ЕС беше около 70 милиона кубически метра (еквивалентно на около един голям танкер за втечнен природен газ). Освен това, настоящото студено време най-вероятно ще направи невъзможно началото на нетното запълване с газ поне до края на тази седмица, или до края на следващата.

Ситуацията с нивото на газ в европейските газохранилища от "Газпром" коментират така: "Въпреки призивите на Европейската комисия да започне нагнетяването на газ възможно най-скоро, сезонът на изтегляне в Европа продължава. Австрия, Белгия, България, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Хърватия, Чехия и Швеция продължават да изтеглят газ от хранилищата.

Междувременно газохранилищата в Германия, Франция и Нидерландия са запълнени като цяло само на 17,4%, при това тези страни са сред най-големите потребители на газ в ЕС. А газохранилищата само в Нидерландия към 28 март са запълнени едва на 5,3% (т.е. практически са почти празни) - което е абсолютен минимум за европейска страна в края на март, регистриран досега."

А шефът на "Газпром" Алексей Милер смята, цитиран от Интерфакс, че по всяка вероятност до началото на следващия отоплителен сезон, европейските подземни газохранилища ще имат обща запълняемост около 70%" (докато изискването на ЕК е нивото да е 90%)."

За цялата 2025 г. страните от ЕС са закупили общо 109 милиона тона втечнен природен газ (142 милиарда кубически метра след регазификация), което е с 28% повече от 2024 г. Само през март 2026 г., вносът на втечнен газ може да достигне нов месечен рекорд от 10,5 милиона тона (7% повече от същия месец на предходната година).

Спот цената за ден напред на бенчмарк европейския хъб TTF към края на март е 648 долара за 1000 кубически метра, което е с около 30% повече от преди година.