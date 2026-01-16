Българският пазар на труда към момента се обслужва от граждани на над 85 държави, показват последни данни на КНСБ. На този фон Узбекистан е водещ "донор" на работна ръка през 2025-а. "Миналата година са издадени разрешителни за работа на над 46 000 чужденци, като първо място по брой разрешителни държи именно Узбекистан", обясни преди дни за БНР главният експерт по "Пазар на труда" в КНСБ Атанаска Тодорова.

Това, оказва се, е трайна тенденция, за която money.bg писа още през март. Тогава по данни на Министерството на труда и социалната политика стана ясно, че за период от 6 години у нас работят 10 514 от азиатската република.

На този фон, президентът на Узбекистан Шавкат Мирзийоев определи насърчаването на заетостта на гражданите си на високоплатени позиции зад граница за стратегически приоритет. През последните години организираната трудова миграция на узбекистанци се е разширила значително - ако преди те работеха основно в 2-3 държави, днес са наети в над 30 страни по света.

Разнообразни стимули за привличане на работна ръка

Сред приоритетните международни пазари са европейските държави, САЩ и Япония. В скандинавските страни - Швеция, Дания и Норвегия, има нужда от около 300 000 работници, показват данни на президентството. Нещо повече, норвежки работодатели са готови да обучат 3 000 узбекистански граждани и да им издадат сертификати по европейски стандарти.

Швеция, от своя страна, предлага грантове за подготовка на социални работници и наемането на 500 души.

Япония вече стартира проект за привличане на 10 000 специалисти от Узбекистан в строителството, транспорта, хотелиерството и ресторантьорството. Южна Корея възобнови програмата за сезонни работници с визи E-8, а Великобритания планира увеличаване на квотите за сезонна заетост.

Посолствата - активен партньор

Президентът Мирзийоев подчерта, че развитието на трудовата миграция изисква по-активна работа на посолствата. Критика беше отправена към мисии в Австрия, Франция, Испания, Италия, Чехия и Саудитска Арабия, където дипломатическата активност се счита за недостатъчна.

В рамките на новата стратегия всеки регионален управител на Узбекистан трябва да установи директни връзки с региони в развитите държави, които приемат чуждестранна работна ръка. Посланиците отговарят не само за намиране на работни места, но и за улесняване на обучението на гражданите по търсени професии и чужди езици. Министерството на труда подготвя система за оценка на квалификациите на трудовите мигранти и мобилно приложение за правна и информационна подкрепа на работещите зад граница.

През първата половина на 2025 г. над 86 000 узбекистански граждани са започнали работа в повече от 17 държави. Паричните преводи към страната са нараснали с близо 25% за първите 11 месеца, достигайки $17,3 милиарда.