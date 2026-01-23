Съвместното предприятие, придобиващо американските активи на TikTok, е официално създадено и е обявило своя ръководен екип, предава CNN Business, цитирайки представители на компанията. Това се случва един ден преди крайния срок, определен от президента на САЩ Доналд Тръмп, за отделянето на американските активи на приложението от китайската компания майка ByteDance.

Приключването на сделката е краят на дългогодишни усилия за осигуряване на дългосрочното бъдеще на TikTok в Съединените щати и за справяне с опасенията, че представлява риск за националната сигурност.

"Съвместното предприятие, мажоритарно притежавано от американци, ще работи при определени гаранции, които защитават националната сигурност чрез цялостна защита на данните, сигурност на алгоритмите, модериране на съдържанието и софтуерни гаранции за американските потребители", се казва в изявление на групата.

Съвместното предприятие ще се ръководи от главния изпълнителен директор Адам Пресър, който преди това е ръководил усилията на TikTok за защита на потребителските данни на американците в Съединените щати, и главния директор по сигурността Уил Фарел, който е ръководил поверителността и сигурността в рамките на начинанието.

Новото дружество ще бъде наблюдавано от съвет, който включва главния изпълнителен директор на TikTok в САЩ Шоу Чу, Кенет Глюк, изпълнителен вицепрезидент в офиса на главния изпълнителен директор на Oracle, както и представители на инвестиционната фирма Susquehanna International Group и компанията за частни капиталови инвестиции Silver Lake, инвестиционната фирма MGX от ОАЕ.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп благодари на китайския президент Си Дзинпин за "работата с нас и в крайна сметка за одобряването на сделката".

"Той можеше да поеме по друг начин, но не го направи и е благодарен за решението си", заяви Тръмп в публикация в Truth Social.

Китайското правителство не е обсъждало директно окончателната структура на сделката. Американският президент от своя страна подчерта, че е "много щастлив", че е помогнал за спасяването на TikTok" и изрази благодарност към онези в неговата администрация, "които доведоха сделката до "много драматичен, окончателен и красив край".

Източник: EPA/БГНЕС

Сагата с TikTok в САЩ започна, когато Тръмп, по време на първия си мандат, обеща да забрани приложението. Това се засили през 2024 г., когато тогавашният президент Джо Байдън подписа закон, изискващ американската версия на приложението да бъде отделена от компанията майка ByteDance или да бъде забранена в Съединените щати.

По време на втория си мандат Доналд Тръмп многократно отлагаше прилагането на закона, докато се стремеше към споразумение за прехвърляне на контрола върху американските операции на приложението в американска собственост. Когато одобри сделката миналата есен, Тръмп даде на страните краен срок до 23 януари за финализиране на сделката.

Източник: EPA/БГНЕС

TikTok подписа сделката миналия месец. Сделката вероятно ще бъде добра новина за над 200 милиона американски потребители на TikTok, много от които разчитат на приложението за забавление, новини и в някои случаи дори за препитание.

Споразумението прехвърли контрола върху американските потребителски данни на TikTok и по-голямата част от американските му операции на ново съвместно предприятие, 50% от което ще бъде собственост на консорциум от инвеститори, съставен от технологичната компания Oracle, частната инвестиционна компания Silver Lake и инвестиционната компания MGX, подкрепена от ОАЕ.

Малко над 30% от съвместното предприятие ще се държат от "филиали на определени съществуващи инвеститори в ByteDance", а 19,9% ще бъдат запазени от ByteDance, според меморандум, изпратен от Chew до служителите миналия месец.

Новото предприятие планира да преквалифицира алгоритъма на TikTok върху данни за американски потребители, а Oracle ще контролира съхранението на данните на американците. Американското съвместно предприятие ще отговаря и за модерирането на съдържание за американските потребители.

Контролираното от ByteDance глобално предприятие TikTok обаче ще продължи да управлява електронната търговия, рекламата и маркетинга на новата американска платформа, според меморандума на Chew. Това означава, че е малко вероятно опитът на американските потребители в приложението да се промени по видим начин, въпреки че алгоритъмът, който определя кои видеоклипове се показват в техните емисии, може да се промени, тъй като новата група собственици поеме контрола.

Миналата година Доналд Тръмп определи сделката за отделяне като "квалифицирано отчуждаване" съгласно закона за продажба или забрана. Но остават въпроси дали споразумението напълно отговаря на основните опасения за националната сигурност, които са мотивирали американските законодатели да приемат закона на двупартийна основа.

Американски служители се притесняваха, че ByteDance може да бъде принудена да манипулира алгоритъма от името на китайското правителство, за да повлияе или генерира несъгласие сред американците. Законът за забрана или продажба на TikTok забранява "всякакво сътрудничество по отношение на работата на алгоритъм за препоръчване на съдържание" между ByteDance и нова потенциална американска група собственици.

"Оперативната съвместимост позволява на съвместното предприятие да предостави на американските потребители глобално изживяване с TikTok, като гарантира, че американските създатели могат да бъдат открити и бизнесите могат да работят в глобален мащаб", се казва в изявлението на групата за съвместното предприятие.

Съгласно сделката, финализирана в четвъртък, новото съвместно дружество ще продължи да лицензира алгоритъма на TikTok от ByteDance, преди да го преквалифицира и прегледа.

Дали Пекин ще одобри сделката също остана несигурно до нейното приключване. TikTok се превърна в точка на влияние в по-широки търговски преговори между САЩ и Китай, по-ранна версия на сделката беше провалена миналата година, след като Тръмп обяви нов кръг от тарифи.

Миналият месец Хе Йонгцян, говорител на министерството, повтори, че Пекин и Вашингтон са постигнали основен рамков консенсус за разрешаване на въпроси, свързани с TikTok и търговията.

"Китайското правителство се надява, че предприятията ще стигнат до решения, които са в съответствие с китайските закони и разпоредби и отразяват баланс на интересите", заяви той на пресконференция.

"Китай се надява, че американската страна ще работи в същата посока като Китай, ще изпълни стриктно съответните си ангажименти, ще осигури справедлива, открита, прозрачна и недискриминационна бизнес среда за продължаващата стабилна дейност на китайските компании в САЩ."