Министерството на отбраната на Япония подаде рекордна бюджетна заявка от 59,9 милиарда долара (8,8 трилиона йени) за фискалната 2026 година, маркирайки поредното годишно увеличение на военните разходи в отговор на нарастващите напрежения в Индо-Тихоокеанския регион, пише Breaking Defense.

Централният елемент от новата бюджетна заявка е амбициозната програма SHIELD (Синхронизирана, хибридна, интегрирана и подобрена крайбрежна отбрана), представляваща многопластова отбранителна система, която използва безпилотни платформи в множество области на действие.

Системата включва различни класове безпилотни летателни апарати с наземно и морско базиране за разузнавателни и ударни мисии на къси, средни и дълги разстояния, заедно с безпилотни надводни и подводни средства.

За тази иновативна програма се заделят 128,7 милиарда йени, като корабните системи ще бъдат разположени на кораби от Японските морски сили за самоотбрана, включително дузината нови патрулни кораби.

Бюджетната заявка включва и значителни покупки американски военни системи. Япония планира придобиването на допълнителни девет изтребителя F-35A и три F-35B за общо 139,4 милиарда йени. Страната цели да има общо 105 F-35A и 42 F-35B самолета, като неотдавна още една ескадрила започна прехода към F-35A.

Особено внимание заслужава създаването на нова 202-ра ескадрила за F-35B, чийто първи екземпляри пристигнаха в Япония през август. Тези вертикално излитащи и кацащи изтребители ще оперират и от двата японски вертолетоносача от клас "Изумо", които в момента се модернизират.

Заявката представлява увеличение от 4,4% спрямо миналогодишните 8,5 трилиона йени и е четвъртата от петгодишен план за харчене на около 43 трилиона йени за отбрана до 2027 година.

Военното усилване на Япония отразява радикална промяна в отбранителната политика на страната, предизвикана от регионалните предизвикателства, включително севернокорейските ракетни тестове и китайската военна модернизация.

Окончателното одобрение на бюджета ще бъде обявено с общия правителствен бюджет в началото на следващата година, след разглеждане от Министерството на финансите.