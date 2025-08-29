Битките с наддаване на цените на най-големия жилищен пазар в света - този на САЩ, приключиха. Поне засега. Повече от половината от продадените жилища отвъд окена вече се купуват на по-ниска от исканата от продавачите цена, става ясно от новите данни на фирмата за анализ на недвижими имоти Cotality, цитирани от New York Post.

В момента най-честата сделка за продажба на апартамент или къща в Америка се сключва с 45 000 долара под обявената цена, като 56% от сделките са сключени под исканата цена, разкрива докладът.

"Купувачите вече са на един пазар, който е подготвен за преговори за намаляване на цените, помощ при приключване на разходите и намаляване на лихвените проценти по ипотеки", казва в доклада старши икономистът на Cotality Даниел Босуел.

"Преобръщането към един пазар, вече доминиран от купувачите, обаче е само светъл лъч за тези, които имат средствата да купуват. За мнозина системни пречки като лихвените проценти и нарастващите разходи за застраховки остават пречка за притежаването на собствено жилище", пише Босуел.

За 10 години средният ръст на цените е с 200 000 долара

Днешните купувачи на имот в Съединените щати обикновено се нуждаят от близо 200 000 долара повече, отколкото биха им трябвали преди десетилетие, за да закупят жилище на средна цена. Като цяло, данните показват спад на продажбите с 15% спрямо миналата година, докато средната обявена цена се задържа на 495 000 долара на годишна база.

Източник: iStock

Лихвените проценти по ипотеките са близо 7%. В цялата страна типичният обявен имот сега стои на пазара средно 58 дни преди продажба - цяла седмица по-дълго от миналата година, според Realtor.com.

Американският пазар на недвижими имоти вече е в 16-ия пореден месец на по-бавни продажби, като над 1,1 милиона жилища се задържат на пазара за трети пореден месец. Това означава, че купувачите имат повече възможности и по-малък натиск да бързат със сделка, уточняват брокерите.

На този фон Толедо в Охайо, регистрира зашеметяващ скок от 128% в продажбите на жилища в сравнение с миналата година, докато Савана, Джорджия, отбелязва ръст от 108%. Флорида наблюдава и двете страни на спектъра - Нейпълс отбеляза най-стръмния спад на цените в страната - с 15%, като продажбите са спаднали с 29%, докато обявите са се увеличили с 58%.

Маями отбеляза най-голям спад на продажбите - с 37%, но се противопоставя на ценовата тенденция, като имотите се покачват със 7% до средно 580 000 долара.

От 25-те американски региона, в които предлагането нараства най-бързо, само Лос Анджелис, Ланкастър, Пенсилвания и Бойсе, Айдахо, са отбелязали ръст на продажбите спрямо миналата година. Навсякъде другаде купувачите се отдръпват - понякога драстично.

Междувременно продавачите не се предават лесно. Много от тях твърдо се придържат към очакванията за цените от ерата на пандемията, дори когато реалността се променя. Поради тази причина обаче много жилища стоят дълго на пазара.