"Ай Стайл" ЕООД - компанията зад водещия търговец на Apple продукти iSTYLE, възнамерява да придобие конкурента "Ей Пи Ел Юникомс" ООД, която е на същия пазар под бранда iCenter, става ясно от уведомление, входирано в Комисията за защита на конкуренцията.

iSTYLE имат над 20 физически магазина в София, Пловдив и Бургас, продават онлайн и имат сервиз за Apple продукти.

Компанията е част от групата на базираната в Ливан Midis Group.

Магазини под бранда iSTYLE има още в Чехия, Хърватия, Унгария, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Словения.

Българският бизнес върви доста добре, като за 2023 г. и 2024 г. приходите са в размер на близо 80 милиона лева, а печалбата е над 4 милиона лева с тенденция към ръст.

iSTYLE е Apple Premium Partner.

iCenter също продават Apple продукти онлайн, а физическите им магазини са във Варна и в Бургас, където фирмата е регистрирана.

За 2024 г. приходите растат до над 10 милиона лева, а печалба е 166 000 лева.

До края на месеца КЗК събира становища от заинтересовани лица и си запазва правото да се произнесе по сделката след извършване на цялостна оценка.