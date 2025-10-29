Близо 6 милиарда лева са инвестирали компаниите от сектора на модерната търговия в България през последните 15 години. Това показват данни на института за пазарна икономика, представени на международен форум в София.

Само за периода 2020 - 2024 г. големите търговски вериги са направили инвестиции за над 2,5 млрд. лв., вложени в логистика, въвеждане на нови системи и процеси, разширяване на дейността и отваряне на нови обекти в страната.

Компаниите от модерната търговия генерират приходи за над 20 млрд. лв. и осигуряват работа на близо 60 хил. души през 2024 г. - 27% от общия брой наети лица в сектора. От пандемията насам търговските вериги са създали близо 10 000 нови работни места.

Месечните възнаграждения в сектора достигат 2465 лв., което е с над 50% над средната заплата в търговията на дребно и по-висока от средната заплата за всички предприятия в страната, се посочва в официалната информация, разпространена от Сдружението за модерна търговия, което обединява вериги с близо 1000 обекта и 22 000 служители в цялата страна.

Съвкупният ефект върху вътрешното търсене в страната бележи ръст от над 30% през последните две години и достига 15,5 млрд. лева през 2024 г. Преките ефекти от дейността на модерната търговия са оценени на 9,3 млрд. лв., в т.ч. над 5,8 млрд. лева, насочени към български производители и доставчици на хранителни и нехранителни стоки, 1,5 млрд. лв. за външни услуги и материали от български компании, 1,4 млрд. лв. нетни доходи на наетите във веригите и над 580 млн. лв. инвестиции в българската икономика.

Към преките ефекти се прибавят и 5,4 млрд. лева допълнителни ефекти по веригата на стойността, създадени благодарение на дейността на доставчиците на стоки и партньорите на веригите, както и над 810 млн. лева индуцирани ефекти от потреблението на дохода на домакинствата на наетите в модерната търговия.

"Всяка държава преминава през известна адаптация, но търговците на дребно често са определяни като героите при въвеждането на еврото. Клиентите ни посещават всеки ден и спечелването на тяхното доверие е наш най-висок приоритет", е цитирана в съобщението да заявява Кристел Делберге, генерален директор на водещата европейска организация в сектора на търговията EuroCommerce.

"Голямото предизвикателство е България да се превърне в по-атрактивна държава за качествени участници в пазара на труда. Това може да се постигне с по-добра среда на живот и с по-добра бизнес среда. Но в последните месеци, вместо подобряване на бизнес средата, виждаме по-скоро една правна несигурност, която вече се отразява на търговията на дребно", е заявил на форума изпълнителният директор на СМТ Николай Вълканов.