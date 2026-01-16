През четвъртото тримесечие на 2025 г. новорегистрираните фирми в страната са 11 596, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - 1251. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за периода.

В сравнение със същото тримесечие на 2024 г., общият брой на новорегистрираните фирми се увеличава с 4.1%, а на банкрутиралите - със 7.4%.

В сравнение с третото тримесечие на 2025 г. новорегистрираните правни единици се увеличават с 0.4%, а влезлите в процедура по несъстоятелност/фалит, в това число и обявените в несъстоятелност - с 23.3%.

През четвъртото тримесечие на 2025 г., с най-голям относителен дял както при новорегистрираните, така и при обявените в несъстоятелност, са фирмите от сектор "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 86.7 и 87.9%.