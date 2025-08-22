Софийската търговска верига ДАР иска да закупи магазините "345", пише "Капитал", подовавайки се на уведомление до Комисията за защита на конкуренцията. Предстои КЗК да се произнесе, като източници на Money.bg заявиха, че "към момента няма пречки сделката да бъде осъществена".

Ако сделката стане реалност, ДАР ще придобие "345" заедно с всичките му активи и договори за наем на търговските обекти, както и с наличните в магазините търговско оборудване, техника и обзавеждане. И заедно с марката, която ще продължи да съществува.

ДАР и "345" имат сходен бизнес модел. И двете компании притежават обекти тип супермаркети само в София и се конкурират както с големите вериги, така и с малки квартални магазини.

"Инициативата за сделката е двустранна. Част от бизнес плановете на компанията ни предвиждат разширяване на търговската мрежа и развитие на бизнеса. Веригата "345" съществува повече от 20 години и има своите лоялни клиенти, изградено име и марка.

Концепцията на магазини "345" е подобна на нашата, те са познати на потребителите поради разположението им в различни квартали на столицата", заявиха представителите на ДАР за "Капитал".

От магазини 345 допълват, че съвпадението на търговски интереси е довело до преговори между компаниите, които "имат своя икономически цикъл и решенията се определят от конкретните обстоятелства". Впрочем, и двете търговски вериги имат минимален дял на пазара на бързооборотни стоки у нас, който за 2024 година се оценява на около 16 милиарда лева и който е доминиран от чужди играчи като "Kaufland, Billa и Lidl.

Ритейл секторът в България вече е свидетел на оттеглянето от българския пазар на търговски вериги като Carrefour, Roda и Penny и на опитите на Parkmart да възроди обекти на Carrefour, докато новата българска верига малки магазини Minimart бележи истински подем.