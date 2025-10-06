"Фантастико Груп" инвестира 36 милиона лева в разширяване на логистичната си база и модернизация на обектите си, като залага все повече на устойчивото развитие. Компанията отчита ръст от 2,7% в броя на обслужените клиенти за 2024 година. Това обявиха от българската семейна компания на специално събитие в столицата, на което представиха своя годишен доклад за устойчиво развитие на групата.

През 2024-та асортиментът на ритейлърът е достигнал 40 000 артикула. Днес компанията работи с над 1000 партньори и доставчици, сред които водещо място заемат българските производители.

Източник: money.bg

"Ценностите на "Фантастико" не са просто красиви думи, а доказателство за нашия стремеж към развитие и отговорност към клиентите, партньорите и обществото. Новият доклад очертава шест ключови приоритета - качество и безопасност на продуктите, клиентско преживяване, устойчивост на екипа, бизнес почтеност, отговорност към обществото и опазване на околната среда", заяви Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на "Фантастико Груп".

Инвестиции в модернизация и зелени технологии

Въпреки разрастването на веригата, енергопотреблението и въглеродните емисии продължават да намаляват. "Фантастико Груп" оптимизира цялата своя логистична дейност, като всички превозни средства вече са с екостандарт Евро 6, а чрез централизиране на доставките се намаляват транспортните маршрути и емисиите в градска среда.

Източник: money.bg Янислав Стойчев, финансов директор на "Фантастико Груп"

"Компанията значително увеличи инвестициите си през последната година, като основен фокус са екологичните и устойчиви решения. Въведохме касетки и палети за многократна употреба, което доведе до сериозни икономии и по-малко отпадъци. Малките стъпки водят до големи резултати, когато се правят последователно", коментира Янислав Стойчев, финансов директор на компанията.

Средствата, които българската верига влага през 2024 година многократно надхвърлят тези от предходната. Освен разширяването на логистичния център и изграждането на нов хладилен център, серизони инвестициите са насочени към енергийна ефективност и зелени технологии.

Най-съществените инвестиции за миналата година са новият супермаркет на веригата в столичния квартал "Левски Г", стартът на строителството на търговски център в кв. "Орландовци" и разширението на логистичния център край Елин Пелин, което ще позволи на компанията развитие на нови пазари.

Следващият голям проект на българската верига е откриването на голям супермаркет в гр. Пловдив. Едновременно с това компанията работи и по няколко проекта в София, включително присъствие на неин търговски обект в голям ритейл парк.

Източник: "Фантастико Груп"

Всички нови обекти на "Фантастико" са оборудвани с интелигентни системи за управление на сградите, екосъобразни хладилни инсталации и соларни панели. Благодарение на това дружеството намалява въглеродните си емисии с над 39 000 тона годишно.

Източник: "Фантастико Груп"

През последната една година "Фантастико Груп" е дигитализирала вътрешния си документооборот, като вече всички разписки и фактури се издават в електронен формат. Това е спестило над 12 милиона хартиени копия. Осем магазина работят с електронни етикети, а до края на годината системата ще бъде внедрена във всички 47 обекта на веригата у нас.

Всяка година компанията преразглежда възнагражденията в екипа, като през 2024 г. те са увеличени със 6,7 %, а от септември тази година в компанията е в сила ново увеличение. Така стартовото възнаграждение за служител в супермаркет от септември е 2 384 лв. бруто, а след втората година в компанията служителите на по-отговорни позиции в супермаркетите ще получават 3 544 лв. бруто. В логистичния център възнагражденията започват от 2 616 лв. бруто и достигат нива от 3 608 лв. бруто.

От "Фантастико" са инвестирали в провеждането на над 40 000 часа обучения за екипа си, като 280 души са постигнали вътрешно кариерно израстване. Компанията дава работа и на хора с увреждания, включително на такива с трайно намалена трудоспособност.