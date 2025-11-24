Срещата на върха на Г-20 в Йоханесбург завърши със споразумение между световните лидери за справяне с дълговото бреме върху развиващите се страни, засилване на реакцията при бедствия, свързани с климата, и увеличаване на финансирането за прехода към зелена енергия, предават световните агенции.

В заключителните си думи южноафриканският президент Сирил Рамафоса изрази "най-дълбоката си благодарност" за подкрепата, която световните лидери оказаха по време на южноафриканското председателство на Г-20 тази година. Това беше първата среща на Г-20, проведена на африканска земя.

Най-голямата икономика в света, Съединените щати, обаче бойкотира срещата на върха на лидерите в Южна Африка след спор с приемащата държава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обвини Южна Африка в "геноцид на белите" в широко дискредитирани твърдения. Някои делегати нарекоха отсъствието на САЩ "слонът, който не е в стаята", пише RTE.

Официалното прехвърляне на председателството на Г-20 към следващата приемаща държава, Съединените щати, беше отменено, след като Южна Африка отказа да предаде председателството на представител на посолството на САЩ.

Министърът на международните отношения и сътрудничество на Южна Африка Роналд Ламола заяви, че би било нарушение на протокола президентът на Г-20 да предаде председателството на нископоставен служител. Прехвърлянето вече ще се извършва на дипломатическо ниво.

Източник: iStock

Отговорът на един от най-големите въпроси днес, а именно дали лидерите са обсъждали глобалната зависимост на Европа от Китай за критични минерали, е че не е спомената нито една конкретна уязвима държава. Въпреки това е признато, че напоследък е имало ограничения върху достъпа и че това би застрашило икономическия растеж за всички, ако това не спре.

Китай, който доминира в световното производство на редкоземни елементи и критични минерали, наложи контрол върху износа - по-късно облекчен след разговори между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Дзинпин.