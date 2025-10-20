Водещият европейски производител на вятърни турбини, датската Vestas, обяви, че спира строителството на планирания завод за производство на лопатки край полския град Шчечин. Решението е мотивирано от по-ниското от очакваното търсене на офшорна вятърна енергия на Стария континент, съобщава Financial Times.

Миналата година компанията обяви намерението си да отвори втори производствен завод за офшорни вятърни турбини в Полша. Инвестицията се очакваше да създаде над 1000 работни места и да започне дейност през 2026 г. Vestas обаче заяви, че проектът е замразен "поради по-ниското от очакваното търсене на офшорна вятърна енергия в Европа".

Проектът в Шчечин трябваше да се превърне в най-големия полски завод на Vestas и да произвежда лопатки за най-големите офшорни турбини на компанията с капацитет до 15 MW. Първата такава турбина вече беше инсталирана в офшорния парк Baltic Power, чието пускане в експлоатация се очаква през 2026 г.

С капацитет от 1,2 GW, той ще бъде най-големият офшорен вятърен проект в Европейския съюз.

Полската цел е до 2040 г. офшорният капацитет на страната да достигне 18 GW, което е близо половината от сегашния общ капацитет на Европа.

Vestas вече има значително присъствие в Полша. Компанията притежава завод за сглобяване на гондоли, в които се помещават ключовите компоненти на турбините, и е закупила фабрика за производство на лопатки за наземни турбини.

Според анализатори оттеглянето на европейски компании от ключови пазари може да отвори възможности за китайски производители да заемат значителен пазарен дял.

В същото време Vestas и LM Wind Power продължават стратегическото си сътрудничество. През май двете компании подписаха споразумение, според което фабриката на LM Wind Power в Голеньов, близо до Шчечин, става част от европейската производствена структура на Vestas.

Фабриката, основана през 2009 г. и разширена през 2017 г., ще продължи да доставя лопатки за наземни турбини, включително моделите V172-7.2 MW, и ще играе ключова роля за осигуряване на енергийни решения за Полша и останалата част от Европа.

Ситуацията в Полша

Решението за спирането на новия завод идва на фона на сложната конюнктура на полския пазар на възобновяема енергия. Европейският пазар като цяло е засегнат от високи разходи, регулаторна несигурност и забавяния в одобренията на проекти.

През август президентът Карол Навроцки наложи вето на закон, който би облекчил правилата за изграждане на наземни вятърни паркове. Премиерът Доналд Туск по-късно заяви, че правителството възнамерява "радикално да увеличи капацитета на наземните вятърни паркове" и работи по нова резолюция за инсталиране на по-ефективни турбини във вече съществуващите паркове.