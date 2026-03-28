"Airbb никога не е било замислено да бъде голям бизнес", подчертава Нейтън Блехарчик, съосновател на платформата за наемане на имоти краткосрочно, пред "The Big Question" по Euronews Business.

Всъщност историята на произхода на Airbnb е доста интересна. Това, което започна като група млади момчета в Сан Франциско, борещи се да платят наема си след 25% увеличение на цената и забелязващи недостиг на места за настаняване за близко индустриално събитие, сега се превърна в гигант в туристическата индустрия.

"Превъртаме напред към днес и имаме девет милиона жилища на платформата в 220 държави и територии в 150 000 различни града", споделя Нейтън.

"Повече от 2,5 милиарда души са отседнали в домовете на други хора."

Превръщане на престоя в преживяване

Въпреки първоначалните колебания дали можем да се доверим на непознати в домовете си и строгите разпоредби за наемите в много дестинации, от основаването си през 2008 г. Airbnb се разрасна в бизнес с пазарна капитализация от около 69 милиарда евро)и допринася с около 149 милиарда евро за икономиката на ЕС всяка година.

Има ли все още място за растеж?

"Мислим за допълнителни възможности, и не само за дома, но и за цялото пътуване", казва Нейтън.

"Така че сега е възможно да имате преживявания в Airbnb. Сега предлагаме услуги, като например зареждането на дома с хранителни стоки, вземане от летището, всички практични неща, от които се нуждаете, когато пътувате, но всички те могат да се резервират безпроблемно чрез приложението."

Те дори добавят хотели към платформата, което може да изглежда като противоположно на основния им бизнес модел, но това е техният начин да предложат на клиентите си всичко, от което може да се нуждаят.

Airbnb завинаги?

Много местни власти изразиха опасения, че увеличението на предложенията на Airbnb в тяхната дестинация може да има отрицателен ефект върху цените на наемите за местните жители. А в някои туристически дестинации властите се борят с проблема със свръхтуризма. И двата фактора доведоха до законодателство и засилена регулация върху дейността на Airbnb.

"През 2019 г. Амстердам прие регулация, която доведе до премахването на 54% от обявите в Airbnb. Мотивацията за това бяха разходите за жилища, но това, което се случи през следващите пет години, въпреки че броят на обявите намаля наполовина, наемите се увеличиха с една трета. И така, знаете ли, нямаше никакво въздействие на тази регулация върху цената на жилищата."

Според Нейтън, Airbnb може да окаже положително влияние, като привлича хора към нови дестинации и развива туризъм там.

"Едно от специалните неща на Airbnb е как можем да разпръснем туризма. Ако погледнете нашия бизнес в Европа, 60% от резервираните нощувки изобщо не са в градове. Всъщност те са в селски райони. Много от тези малки градове дори нямат хотели. Те нямаха места за настаняване, не можеха да подкрепят туризма, а сега посетителите могат да имат по-местни, по-автентични преживявания", обобщава предприемачът.