Общото между българския и останалите бизнес пазари на Югоизточна Европа е, че те всички имат еднаква историческа стартова точка, когато говорим за модерна демокрация и пазарна икономика. Приличаме си и по традициите в бизнеса с шоколадови продукти, по пиенето на кафе и консумирането на традиционна храна.

Има обаче нещо много съществено, което отличава България от останалите страни, споделя в студиото на Money.bg Нели Ангелова, "Директор Маркетинг Нестле България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова".

"С какво ние българите се отличаваме? Аз бих дала феномена малко магазинче като пример, който в някой от заобикалящите ни страни е изчезнал вид. В други страни е в посока да изчезне и да бъде "изяден" от големите вериги и модерната търговия.

В България малкото магазинче или т. нар. Proximity - нещо, което ти е супер наблизо, ти решава такива проблеми наглед малки, че си забравил може би кисело мляко или пакетче бакпулвер. В България всъщност този канал на традиционна търговия тъй наречен продължава да бъде с голяма роля", казва Нели Ангелова.

Говорейки за малките магазини, в които продуктите на Nestle присъстват активно, маркетинг директорът на компанията дава пример с Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), който награждава малките и средни предприятия, които са и гръбнакът на българската икономика.

"Ако се върнем на феномена малко магазинче, който определено ни отличава, спрямо една Румъния например, аз мисля, че ние българите имаме една емоционална, интимна връзка с този тип магазинчета. Да, обичаме да пазаруваме и в големите вериги, неминуемо промоционалният интензитет няма как да го пренебрегнем като купувачи, но малката бакалия е от съществено значение за нас."

Икономическият и социален принос като корпоративна отговорност

Нели Ангелова вярва, че социалният принос е от изключително важен за една компания и се радва, че в Nestle това е видимо. Потвърждава го и скорошен независим доклад, изготвен от голяма одиторска компания.

"Докладът показва, че Nestle в България определено е играч, както безспорно в сектора на храни и напитки, но и в цялостната икономика. И ще цитирам тук няколко цифри. Ние имаме около 1000 служители в България. А в партньорство с 1243 доставчика на суровини, материали и услуги от всякакъв род, заедно цялата тази екосистема представлява трудова сила от 8100 компании.

Това са реално 8100 семейства в страната, които имат доход, благодарение на цялата верига от партньори, които има компанията. И това е нещо значимо", казва маркетинг директорът.

Тя допълва, че всяко едно евро, което Nestle придобива чрез операциите си в България, води до други 7 евро, които са в цялостната верига на доставките. Не на последно място са данъците и таксите, които надвишават 38 милиона евро.

Какво прави компанията добър избор на работодател у нас?

От 1939 година, когато е основана "Фабрика Щастие" от Стефан Тодоров, "Нестле България" се намира на един постоянен адрес.

"Много е рядко това в системата на Nestle, където на едно място може да имаш фабрика, административен офис и много голям дистрибуционен център, където на ден може би 40 камиона големи биват натоварени и тръгват с продукцията както за страната, така и за експорт в над 35 страни.

Обяснявайки това, искам да кажа, че когато говорим за "Нестле служители", или за Nestle като работодател, в частност за България ние на едно място имаме хора с коренно различни професии - хора във фабриката, в администрацията и в дистрибуционния център. И за тези 1024 служителя компанията трябва да осигури еднакъв добър стандарт като работодател на всички тези служители."

Другият плюс, според Нели Ангелова, е че бизнес организацията не се ръководи от пол, социална принадлежност и етнос, когато наема служители, а търси подходящите мъже, жени или младежи за различните позиции. На този фон дава подкрепа и приобщаване и на хора в неравностойно положение, насочени както към работната сила, така и към социално отговорни инициативи.

"Нещо типично за социалната ни отговорност е свързано и с цялата история на компанията. Още в края на 19 век, когато за съжаление е имало голяма детска смъртност, основателят Анри Нестле измисля, открива адаптираното мляко, което и в момента е един продукт, една марка-икона за компанията. И това е пример за социална отговорност", разказва Нели Ангелова.

Не на последно място компанията непрестанно инвестира в обучения и преквалификация на своите служители. Типичен пример за това е и самата Ангелова, която в нейната кариера през годините извървява пътя от работник във фабриката за шоколадови продукти и бисквити, където в първия работен ден трябва да реди бонбони, до маркетинг директор, отговарящ за редица международни пазари.

Мисия за активен живот и екология

Нели Ангелова е много горда и с емблемата "Нестле за Живей активно", която наскоро отпразнува своя 20-и юбилей.

"Както аз обичам да казвам - нас и Covid не ни спря да промотираме физическата активност в едни времена, в които не беше много ясно можеш ли да излизаш навън или не. Това е 20 години много голяма отдаденост на една мисия, на нещо повече от кауза. Факт е че ежедневната физическа активност, вървейки ръка за ръка с балансираното хранене, това е базата за здравото добруване - моето, вашето, на всички нас за утре."

Маркетинг директор обобщава, че както активното живеене, така и екологията, трябва да е неизменна част от ежедневието на хората и на бизнеса.

"Сто процента от енергията, която се използва в нашите операции, е зелена. Нашето мислене е че ние не сме компания, която работи за тук и сега, за днес. Обратното, ние работим за бъдещето, за утрешния ден и за поколенията след нас с ясна отговорност към природата и нейните ресурси."

