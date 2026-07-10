"Ако искаш да скриеш нещо, постави го на видно място." Именно тази стратегия използват румънски измамници, които са "скрили" близо 5 милиона евро от месечни абонаменти и кодове за достъп за онлайн излъчване на смесени бойни изкуства, съобщава румънската медия Hot News.

Според Главната дирекция за борба с фискалните измами компанията се е насочила към голяма и лоялна аудитория - средно над 30 хиляди абонати всеки месец. Докато стрийминг услугата е била законна, пътят на парите - не. След проверката на институцията се оказва, че измамниците не са регистрирали печалбите и съответно - не са плащали данъци.

Оказва се, че този модел е все по-често срещан във времена, в които онлайн услугите доминират все повече, дигитални касови бележки рядко се издават, а декларирането на печалбите остава задължение на лицето.

Скритите приходи обаче не се ограничават само до абонаментите. В съвместна работа с други две компании те печелят от препращането на абонати към сайт за хазартни дейности, като парите от увеличения трафик, разбира се, не се декларират.

Националната агенция за фискална администрация обяви, че ще засили проверките на онлайн бизнеси и стрийминг услуги на територията на страната. Целта е не само да се съберат данъци, но и да се защити лоялната конкуренция, заявяват от институцията.